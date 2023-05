Cazzu y Cynthia Rodríguez cambian la moda para mujeres embarazadas

Este año varias famosas le darán la bienvenida a sus primeros bebés, unas de ellas son Cazzu y Cynthia Rodríguez, quienes han presumido lo emocionadas que están de convertirse en madres. A pesar de celebridades tienen estilos diferentes, ambas han cambiado la moda para las mujeres embarazadas, pues han demostrado que se puede lucir glamurosa y muy sensual aunque se tenga un vientre de maternidad.

Las cantantes han ocupado sus cuentas oficiales para mostrar a sus millones de fanáticos su baby bump en diferentes prendas, desde aquellas muy glamurosas, como es el caso de la ex conductora de Venga la Alegría, quien siempre sigue las tendencias de la temporada, o bien, las piezas arriesgadas e innovadoras, como lo hace la cantante originaria de Argentina, la cual constantemente está presumiendo looks reveladores que siguen su estética ruda y misteriosa.

Cynthia Rodríguez conquista al usar vestidos elegantes

Después de que reveló que estaba embarazada de su primer bebé con Carlos Rivera, Cynthia no ha parado de presumir looks perfectos para las mujeres que como ella van a convertirse en mamá. La también actriz siempre ha destacado por ser una fashinista, por lo que no es de sorprender que durante esta etapa también se luzca con atuendos coquetos, con los que compruebe que las jóvenes que están en gestación pueden verse bien con cualquier tipo de ropa.

IG @cynoficial

A pesar de que ha modelado diferentes outfits que van desde vestidos elegantes hasta ropa deportiva como leggins y top, las prendas con las que más ha resaltado en definitiva con los bañadores de dos piezas. Si bien, la cantante y conductora ya había presumido su figura en este tipo de prendas, ahora las luce con más orgullo debido a que con estas puede dejar al descubierto su pancita de embarazada, lo que la hace coronarse como la reina de los estilos de playa.

Cazzu luce estilo arriesgado para las atrevidas

En tanto, la novia del cantante Christian Nodal siempre ha lucido un estilo arriesgado y sensual, en el que predomina el color negro, haciendo una apariencia gótica. A pesar de que está a unos meses de convertirse en mamá - de la que presuntamente será una niña-, la intérprete de "Nena Trampa" no deja de presumir sus outfits reveladores en los que muestra su lado más cautivador y comprueba que las mujeres embarazadas también pueden seguir portando este tipo de prendas.

IG @cazzu

Cazzu no ha perdido la oportunidad de presumir su baby bump, la cual también llama la atención debido a que tiene diferentes tatuajes, entre ellos los de unos ojos animados simulando a un muñeco de anime. "La Jefa" ha modelado desde vestidos ajustados que le permiten resaltar su pancita, hasta conjuntos de mini falda y top con el que deja al aire libre su vientre, cambiando así la moda para las mujeres en etapa de gestación.