"Estas fechas me parten el corazón": Maribel Guardia recuerda a Julián Figueroa a unos días de su cumpleaños

Maribel Guardia se puso melancólica a unos días de celebrar sus 64 años de edad, y es que confesó que en estas fechas se le "parte el corazón" debido a que es el primer año que la pasará sin su hijo Julián Figueroa, quien falleció hace algunos meses. La actriz escribió un emotivo mensaje para recordar al cantante, por lo que recibió muchas muestras de cariño y palabras de apoyo durante estos momentos tan difíciles para la celebridad.

La actriz cumpleaños el próximo 29 de mayo, sin embargo, esta vez el festejo será diferente, pues al mismo tiempo enfrentará el duelo porque por primera vez no estará su único hijo con ella, ya que perdió la vida el pasado 9 de abril de 2023. La protagonista de telenovelas como "Tu y yo", compartió en su cuenta de Instagram un pequeño clip con imágenes de su fiesta del año pasado en el que estuvo rodeada de su familia, incluido Julián.

Así recuerda Maribel Guardia a Julián Figueroa

La también conductora compartió el Reel acompañado de un emotivo mensaje en el que reconoció que esta es una etapa difícil, ya que destacó que extraña a su hijo. En el mismo texto, recodó como la recibía con regalos, rosas y hasta con una canción, por lo que se puso nostálgica, sin embargo, destacó que se está apoyando en dios para que la ayude en este proceso y prometió a sus fanáticos y seguidores salir adelante.

Este será el primer cumpleaños que pasará sin su hijo Foto: Captura de pantalla

"Hace casi un año celebrando mi cumpleaños. Dios, cómo no extrañar a mi niño? llegaba la noche anterior a las 12 en punto con un regalo, rosas, y me cantaba con su guitarra? Estoy colgada de la mano De Dios para que me ayude a transitar por este túnel de dolor y lágrimas y con la ilusión de encontrar luz al final. Sé que Julián habita en el corazón De Dios y que algún día nos vamos a reunir. Y les prometo que voy a salir adelante. Pero estás fechas me parten el corazón", resaltó la actriz en su descripción.

Como era de esperarse, Maribel Guardia recibió varios mensajes de apoyo tanto de sus amigos del gremio artístico y familiares, así como de algunos de sus más de 9 millones de fanáticos. "Te abrazo muy fuerte Maribel", "Maribel!! Abrazo tu alma", "Todos lo extrañamos muchísimo pero de algo estoy seguro, él te querría de pie y rodeada de todos los que te queremos. Y celebraremos el que tú estés con nosotros" y "Solo muere quien se olvida y tu hijo siempre será recordado un abrazo!!!", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

En el video se observan algunas de las fotos de su celebración al cumplir 63 años, en las imágenes aparece con todos los miembros de su familia, su hijo Julián junto a su esposa Imelda Garza y su pequeño José Julián, así como su esposo Marco Chacón. En el clip se puede ver que la familia siempre ha sido muy unida, por lo que ahora han estado más juntos que nunca, ya que todos están tratando de superar la pérdida del cantante de "Si me pides".

Maribel Guardia admitió que esta fecha es muy difícil Foto: Especial

