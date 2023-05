Ángela Aguilar contestó a un fan que le preguntó por qué no usa el cabello largo

Ángela Aguilar es una joven cantante de música regional mexicana que es considerada como una de las referentes de dicho género urbano y todo el talento lo ha heredado no sólo de su padre, Pepe Aguilar, sino de su abuela, Flor Silvestre quien fue una de las actrices más destacadas de la época dorada del cine. La joven de 19 años deslumbra a todos con su música, como así también con su belleza. En su cuenta de Instagram le respondió a un fan el motivo de porque no se deja largo el cabello.

Con tan solo nueve años, Ángela Aguilar grabó su primer disco jugo a su hermano Leonardo, y no fue hasta los 15 años que se lanzó como solista, donde en el año 2018 presentó ‘Primero soy mexicana’. Esto le permitió recibir una nominación a los Premios Grammy y dos Grammy latino, convirtiéndose así en la artista más joven nominada a ambos galardones. En la actualidad, ya lleva tres álbumes de estudio editados, siendo una de las referentes de la música regional.

Ángela Aguilar es una destacada cantante del género regional. Fuente Instagram @angela_aguilar_

En las últimas semanas, Ángela Aguilar fue muy criticada por los usuarios quienes aseguraron que intentó imitar el acento argentino y que se consideró una argentina más, luego de que aquel país se consagrara campeona del mundo en Qatar. Además, la joven cantante hizo una colaboración con el exitoso músico Fito Paéz quienes reversionaron ‘Brillante sobre el mic’.

La respuesta de Ángela Aguilar de porqué no usa cabello largo

Ángela Aguilar se caracteriza por ser una joven que ha pasado por varios estilos, no sólo de cabello sino de vestimenta. Desde hace un tiempo que su rasgo principal es tener el cabello corto. Un fanático le consultó en Instagram el porqué no se deja largo el cabello y mediante un video demostró cómo le quedaba y además hay una explicación detrás de este motivo. En más de una ocasión ha dejado en claro que no se trata de una cuestión de moda.

En una entrevista a ‘El Universal’, Ángela Aguilar confesó que el look no tiene nada que ver con lo estético, sino que va de la mano con una herramienta de expresión. Sobre esto, la joven dijo: “Todo que nosotras logramos nos toma dos veces más, porque este género está dominado por hombres, no hay muchas mujeres en el regional mexicano”. Además, dijo que su abuela ha sido una fuente de inspiración.

Desde hace tiempo que Ángela Aguilar usa cabello corto. Fuente Instagram @angela_aguilar_

