María León con mini vestido boho-chic confirma que son los favoritos del verano

María León causó sensación entre sus millones de fanáticos en Instagram con la imagen que compartió la tarde de este jueves. En la fotografía se le ve posando desde una escalinata y luciendo un coqueto mini vestido de estilo boho-chic que fue perfecto para resaltar su esbelta y estilizada silueta, además de confirmar que este tipo de prendas son las favoritas del verano y los días de calor.

"Sargento León", como es conocida en las redes sociales, comenzó su carrera como cantante siendo parte del grupo juvenil "T' de Tila", para después ser la vocalista de "Playa Limbo", grupo en el que estuvo por más de 10 años, hasta que decidió comenzar una carrera como solista, lo que la llevó a consolidarse como una de las artistas favoritas y también destacar entre las más hermosas del medio del espectáculo.

María León conquista en mini vestido

La actriz y cantante, que hace unas semanas se integró al elenco de la obra de teatro musical "Mentiras", cautivó a sus millones de seguidores en la plataforma de Meta con la postal que publicó, en las que presumió toda su belleza con un moderno atuendo, pues posó con un vestido corto que llama la atención por su combinación de encaje y tela vaporosa, perfecto para la temporada de primavera-verano.

María León conquista en mini vestido. Foto: IG @sargentoleon

"@guanajuato_mex #ViveGrandesHistorias #Guanajuato", escribió María para acompañar la fotografía que han sido la sensación entre sus millones de seguidores, logrando recibir casi 14 mil "me gusta" y cientos comentarios con halagadoras palabras como: "Un monumento de mujeron super guapísima una diosa de Olimpo muy radiante @sargentoleon", "simple y sencillamente fascinante m hermosa", "Insoportablemente Bella Bella" y "Hermosura de mujer".

En su cuenta oficial de Instagram, plataforma en la que tiene 2.8 millones de seguidores, la actriz y cantante, dio clases de moda para los días de calor al compartir una fotografía con la que enamoró a sus fanáticos, posando frente a unas escaleras con un mini vestido de estilo boho-chic, un tipo de moda que combina la tendencia hippie y bohemia con lo que está en tendencia para darle un toque romántico, como el encaje de su prenda en tono nude.

María Elizabeth León Herrera, nombre completo de la intérprete, también conocida como "Sargento León", debutó como actriz en el año 2016, participando en la serie "Guerra de ídolos", de Telemundo y Netflix, y desde ese momento su fama en los escenarios no ha parado, pues recordemos que la originaria de Jalisco protagonizó la obra musical "Hoy no me puedo levantar" y ahora es parte de "Mentiras", una de las puestas en escena más populares en la que da vida a Lupita.