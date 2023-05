Se olvida del futbol, Alisha Lehmann presume un minivestido negro sin manga, perfecto para una fiesta

Alisha Lehmann, la futbolista suiza que se ha convertido en una figura relevante en las redes sociales, a sus 24 años, Lehmann ha alcanzado los 13.1 millones de seguidores en Instagram con quienes suele compartir fotos y videos de sus mejores jugadas o entrenamientos, pero también suele subir postales de sus mejores outfits, como en esta ocasión que dejó a todos con la boca abierta con un vestido negro sin una manga, el cual es un atuendo ideal para un evento especial.

Constantemente se vuelve tendencia. Foto: @alishalehmann7 / Instagram.

Sin embargo, Lehmann se ha enfrentado a los prejuicios y estereotipos que a veces acechan este deporte. “Hay personas que sostienen que el fútbol es exclusivo para hombres… pero cuando presencian un partido de fútbol femenino, cambian de opinión”, aseguró en una entrevista. Alisha sostiene que la resistencia que enfrenta en línea le proporciona aún más fortaleza.

Alisha Lehmann en INSTAGRAM

La atacante del Aston Villa hizo alarde de su mini vestido negro sin una manga, el cual se ajustó perfectamente a su cintura, además tenía un moño colocado en la cintura y un pedazo de tela del mismo color colgando, a modo de cola. Cientos de comentarios halagaron su buen gusto para vestir. La publicación original tiene suma más de 700 mil me gusta y más de 3 mil comentarios.

Su minivestifo fue la sensación. Foto: @alishalehmann7 / Instagram.

Alisha ha desempeñado un papel clave en el ascenso del Villa en las últimas temporadas y también ha logrado una gran base de seguidores en las redes sociales gracias a su autenticidad. Comparte detalles de su vida cotidiana, tanto personales como profesionales, lo que incluye su orientación sexual. A pesar de su popularidad, la futbolista mantiene la vista en su carrera, considerándola siempre su principal prioridad.

Siempre tiene outfits espectaculares. Foto: @alishalehmann7 / Instagram.

Alisha pidió a su madre no ver las redes

Proteger a su familia de los ataques online es otra de sus prioridades. La futbolista ha optado por no prestar atención a los comentarios dañinos, centrándose en aquellos que aportan valor y apoyo. Ha llegado incluso a pedir a su madre que evite leer las críticas que recibe.

Aunque triunfa en las redes, sólo el futbol es su prioridad. Foto: @alishalehmann7 / Instagram.

Para ella, el fútbol ha sido siempre una pasión innata y su éxito en las redes sociales es solo un añadido a su vida. “Crecí en Suiza, en una familia humilde. No me veo como alguien con multitud de seguidores. Estoy orgullosa, claro, pero esto no cambia nada”, mencionó recientemente.