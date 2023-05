Leonardo de Lozanne regresará con Sandra Echeverría, manda mensaje a Andrea Legarreta y Erik Rubín

Hace unos días de informamos que el reconocido cantante, Leonardo de Lozanne y la guapa actriz, Sandra Echeverría estarían cerca de retomar su relación sentimental después de que hace unos meses confirmaron su separación. En distintas entrevistas ambos mostraron que están abiertos a darse una nueva oportunidad.

En esta ocasión, el vocalista de "Fobia" fue el encargado de hablar sobre la posibilidad de retomar su relación con Sandra Echeverría e incluso se tomó la libertad de mandar un consejo a Andrea Legarreta y Erik Rubín, quienes también se separaron hace unos meses.

Leonardo de Lozanne habla de Sandra Echeverría

En la reciente transmisión del programa matutino "Sale El Sol", Leonardo de Lozanne concedió una entrevista en la que confesó que está cerca de retomar su matrimonio con Sandra Echeverría, una de las actrices y cantantes más famosas en nuestro país.

Sin guardarse nada, el cantante dijo que no es "ninguna novedad" que se sepa que tiene la intención de regresar con su ex. Dijo que por lo general no habla de su vida personal, pero prefirió dar la cara para hablar sobre su situación sentimental.

"En eso estamos, no es ninguna novedad", dijo en la plática.

Por otra parte, el intérprete de canciones como "Microbito", "Me siento vivo" y "Veneno vil" dijo que, además del gran amor que le tiene a Sandra Echeverría, también tomaron la decisión por el hijo que tienen en común.

"Hay que hacer todo lo posible por rescatarlo", reconoció.

Finalmente, Leonardo de Lozanne confesó que la "separación" es un buen proceso, pues figuras como Andrea Legarreta y Erik Rubín también lo hicieron para darse cuenta si realmente tienen alguna oportunidad de seguir juntos o comenzar una vida separados.

"Era broma (dijo entre risas). Lo que sugiero es la separación, Andrea y Erik lo hicieron, solamente desde fuera puedes entender lo que ocurre adentro", concluyó.