Mía Rubín | así fue su primera decepción amorosa cuando tenía 16 años: “No valoró”

El pasado fin de semana, Mía Rubín presumió en redes sociales el romántico momento en el que el apuesto rejoneador, Tarik Othon, le propuso ser su novia y aunque la mayoría creen que el joven de 19 años es su primer novio, lo cierto es que la hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín ya ha tenido otras relaciones anteriores, no obstante, no todas ellas terminaron de la mejor manera pues hace un par de años atrás confesó que su primera romance que tuvo no terminó de la mejor manera.

Mía Rubín reveló la historia de su primer amor durante un programa de Faisy Nights en el que estuvo como invitada junto a su madre en septiembre de 2021 y en aquel entonces el también titular de “Me Caigo de Risa” cuestionó a la joven cantante sobre si ya había tenido novio a su corta vida, por lo que la hija de Andrea Legarreta sorprendió al revelar que sí, aunque aclaró que su experiencia no le había dejado nada de interesante.

Tras la respuesta de Mía Rubín, Faisy quiso ahondar más en el tema y le preguntó si algún galán ya les había pedido permiso a sus padres para llevarla al cine y ese tipo de cosas, por lo que la cantante reitero que sí y fue aquí donde finalmente señaló que su breve romance no había terminado muy bien debido a que su novio “no era muy listo”.

“Sí, pero no salió muy bien que digamos, no era el niño más listo que digamos, eso es lo que voy a contar”, señaló Mía Rubín, mientras su madre se mostró un tanto apenada y divertida por lo que estaba contando su primogénita.

Al percatarse de la actitud de Andrea Legarreta, Faisy interrogó a la conductora de "Hoy" sobre el novio de su hija y la querida conductora de “Hoy” señaló que no iba a balconear más a su exyerno, y solo se limitó a decir que “no valoró” a su heredera, por lo que el romance terminó sin pena ni gloria y aunque no afectó tanto a Mía Rubín se puede decir que esta fue su primera desilusión amorosa.

Para finalizar aquella entrevista, Andrea Legarreta enfatizó que ni ella ni Erik Rubín son celosos con sus hijas, sin embargo, lo único que sí querían es que sus hijas encontraran a una persona respetuosa y que supiera tratar a una muchachita, lo cual, parece indicar se le cumplió pues hace un par de días aseguró que Tarik Othon es un “niño encantador y detallista” por lo que no titubeó en asegurar que el nuevo romance de su hija cuenta con su total aprobación.

“Es un niño encantador y ella feliz y eso es suficiente…es un encanto, detallista, amoroso, un encanto de criatura, con qué estén felices es suficiente”, fueron las palabras de Andrea Legarreta sobre el noviazgo de su hija con Tarik Othon.