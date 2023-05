Andrea Legarreta se suma al estilo total black y se confirma como la soltera más bella de la televisión

Además de ser una de las conductoras más reconocidas y queridas de toda la televisión mexicana, Andrea Legarreta también ha logrado consolidarse en redes sociales como todo un gurú de la moda gracias a los espectaculares outfits que luce en cualquier tipo de ocasión y para probar este punto lo único que es necesario hacer es echarle un vistazo a la última publicación que realizó en Instagram donde mostró se unió a la tendencia de los looks total black y como era de esperarse la presentadora de “Hoy” se llevó cientos de halagos de parte de sus fan y hasta de otras personalidades de la farándula.

Como se dijo antes, fue a través de la famosa aplicación de la camarita donde Andrea Legarreta realizó la publicación en cuestión, la cual, tuvo un doble objetivo pues además de deleitar la pupila de los más de los 6.3 millones de seguidores con su arrolladora belleza también pudo reafirmarse como todo un gurú de la moda pues mostró cómo se utiliza con elegancia el estilo total black.

Para estas fotografías, Andrea Legarreta posó desde el estudio de grabación de “Hoy” pues fue en la última emisión del famoso matutino donde lució el espectacular look total black con el que robó suspiros, el cual, estaba conformado por una especie de corsé de terciopelo de tirantes, el cual, tenía como elemento característico un cierre frontal, además, dicha prenda se encargaba de remarcar la mini cintura de la ahora ex de Erik Rubín y para complementar lució un palazzo de talle alto que cubría sus pies en su totalidad.

Para complementar su look, Andrea Legarreta utilizó un par de zapatillas negras y durante algunos momentos del programa lució una torera de manga larga también confeccionada con terciopelo, no obstante, en estas postales decidió no usarla, además, realizó distintas poses para que pudiera lucir de mejor manera sus prendas.

Como era de esperarse, la publicación de Andrea Legarreta tuvo una gran repercusión entre sus millones de fans de la aplicación de la camarita, prueba de ello es que en tan solo un par de horas sus fotografías lograron acumular miles de likes, además, como ya se hizo costumbre en cada publicación que realiza, la caja de comentarios de su post se llenó con cientos de halagos emitidos por sus fans y hasta por otras celebridades de la farándula que además de su belleza también destacan su desarrollado sentido de la moda.

“Estás preciosa”, “Luces bellísima”, “Todo te queda bien”, “Radiante”, “La más hermosa de todas”, “Cada día más hermosa”, “Estás mejor que nunca”, “¡Cuerpazo!”, “Una diosa”, “Simplemente espectacular” y “Toda una diosa” fueron algunos de los elogios que se llevó Andrea Legarreta, quien se encuentra más que contenta con la nueva relación de su hija Mía, pues asegura que Tarik Othon, su ahora yerno, es “un niño encantador, cariñoso y detallista” por lo que el hecho de ver a su hija feliz le basta y sobra para aprobar dicha relación.