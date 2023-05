La Guerra y el abuso contra la mujer: El miedo de músicos que se preguntan ¿qué futuro depara a sus hijos?

Desde finales de la década de los años 80 y principios de los 90 están creando música y tocando temas puntillosos. Cada uno, a su modo y desde su escenario, no se han callado lo que piensan y así, han expresado su perspectiva del mundo. A Ana Torroja le tocó hacerlo a lado de José María y Nacho en Mecano, mientras Alberto Comesaña y Cristina del Valle lo hicieron como Amistades Peligrosas. Y no menos importante, Andrea Echeverri y Héctor Buitrago de la mano de su dueto Aterciopelados.

Todos han hablado de la guerra, la migración o la violencia contra la mujer. Todos han hecho pensar a su público para gestar un cambio desde sus guitarras o voces. Es así como hoy, en pleno 2023, estos mismos artistas levantan la voz de nuevo ante un mundo cíclico que vuelve a vivir una guerra o agudiza el cambio climático.

La diferencia es que han pasado los años, han crecido las familias, han echado raíces y son más maduros. El tiempo avanza y se cuestionan ¿Qué será de nosotros ante la guerra? ¿Qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos con este cambio climático? ¿Cuándo pararán las agresiones y feminicidios?

Triunfó con Mecano durante los lejanos años 80 y 90. Actualmente tiene 63 años y una hija llamada Jara Duque Torroja que cuenta ya 18 primaveras. Ana es feliz de seguir cantando y creando temas novedosos, que toquen fibras como su propuesta "Pasos de Gigante" y el afán de hablar sobre el cáncer y su duro proceso.

Pero, luego de ello, vuelve en sí y piensa en la guerra en Ucrania. En el último año está muy presente para ella por el temor de qué mundo está quedando para su hija, un mundo que ella misma ya vivió hace décadas.

Ana sigue cantando sobre temas actuales. Foto: Especial

"Disfruto mucho todo el proceso que lleva a un artista el crear una canción, ahora es verdad que se comparte más pero suele ser más solitario, más introversión. Pero, en el momento que sale la canción, deja de pertenecer al artista, a mí, y pertenece a la gente a quien le llegó."

"Ahora mismo me preocupa lo que está pasando con las guerras en el mundo. Me inquieta todo lo que tiene que ver con el cambio climático, con la naturaleza, obviamente me inquieta el futuro de mi hija y no sé si esas cosas se transformarán en canciones porque me pasa que escribo algo para sacarlo y hacer catarsis y al final te das cuenta que no es lo más bello para poner en una canción.", expresó en entrevista para El Heraldo de México.