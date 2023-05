Fey ya reaccionó a su éxito “Popocatépetl” y hace peticiones para que el volcán se calme

En recientes fechas, el Popocatépetl registró una mayor actividad al grado de que el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) elevó a Amarillo Fase 3 el semáforo de alerta volcánica. Ante las enormes columnas de ceniza, las explosiones y tremores que ha generado, las autoridades han estado al pendiente de su evolución, lo mismo la población de México y el mundo. En este sentido, el caso llamó la atención de una cantante que años atrás le rindió homenaje al coloso a través de una melodía: Fey.

Corría el año de 1997 cuando María Fernanda Blázquez Gil, nombre real de la cantante, lanzó el cuarto sencillo del álbum "Tierna la noche" bajo el mismo nombre del volcán. Escrito por Mario Ablanedo, se convirtió en uno de los temas más movidos de la artista de 49 años de edad. Cabe destacar que ante lo impredecible de la situación, las autoridades prohibieron que las personas subieran al Popo desde 1994, tres años antes de que sonara en la radio la famosa canción.

"Narana, pum, pum

Popocatepetl

Narana, nara, ye

Narana, pum, pum

Popocatepetl

Narana it's all right

Las estrellas se ven bien

Desde el Popocatépetl"

Tras la peligrosa y escandalosa actividad de Don Goyo, Fey no dudó ni por un instante recordar un poco su época de juventud, de cuando se vestía con pantalones a cuadros y ombligueras ajustadas de colores. Su nostalgia la plasmó en su cuenta de Instagram a través de un video donde se le puede ver acompañada por Claudio Yarto, vocalista de Caló, quien a su ritmo rapeó una de las partes más movidas durante el 90's Pop Tour. "Todos juntos mandando buena vibra para que el #popocatepetl se calme...", fue el mensaje que la cantante colocó sobre el video.

"...Una flor de calabaza

Del color de la mostaza

Ha llegado hasta mi casa

En el sobre de una carta

Con una cuartilla blanca

Donde como casi siempre

Hablas y no dices nada

Que sucede, que te pasa..."

Como era de esperarse, sus seguidores (en especial los chavorrucos) se hicieron presentes con todo tipo de comentarios: "La única que le brindó un tributo al volcán más famoso de nuestro México: #Fey", "Bien polveados de ceniza pero cantándole al Popocatépetl", "el Popocatépetl haciendo si desm$% y esta mujer mandando 'buenas energías'", fueron algunos de los comentarios que le hicieron a Fey.

Fey pidió buenas vibras (Foto: IG @Fey)

"...Que no vienes a buscarme

Y hare mas de dos semanas

Que ni siquiera me llamas

Que demonios, que caramba

Como te pille con otra

Te voy a romper la cara

Te voy a morder un ojo

Sabes que lo hare

Narana, pum

Popocatepetl"

¿Qué dijo el Cenapred en su último reporte del Popocatépetl?

En el último reporte del Cenapred se explicó que el Popocatépetl continúa en Amarillo Fase 3 y le reiteró a las personas no acercarse más allá de lo permitido, 12 kilómetros, por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos. Asimismo mencionó que en las últimas horas el coloso ha presentado: 10 exhalaciones, 2 explosiones, 1066 minutos de tremor y un sismo volcanotectónico.