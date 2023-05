Te vas a indignar: la dura e injusta decisión que tomó Vicente Fernández para que "El Potrillo" aprendiera a trabajar

A pesar de que Alejandro Fernández tiene los mejores recuerdos de su padre, Vicente Fernández, existen otros que no lo son tanto. Durante una entrevista con Yordi Rosado, el cantante confesó que los días familiares eran un "dolor de hue$%" debido a que cuando no trabajaba "El Charro de Huentitán" aprovechaba para aleccionar sus hijos. Es decir, que no los consintió tanto bajo la idea de formarlos como hombres honorables y trabajadores.

A casi dos años del fallecimiento del Chente, "El Potrillo" lo recordó en una charla amena desde la monumental Plaza de Toros México, lugar icónico en la historia de su dinastía, donde reunió a más de 50 mil asistentes en su último concierto. Platicó que su padre era muy estricto con ellos en los días de descanso, algo que en ese momento no entendía bien.

"Mi padre no estaba los fines de semana y cuando estaba era cuando nos teníamos que despertar temprano. Entonces era la escuela de que 'ya despiértate' o el clásico de que un padre no puede ver a gusto a un hijo porque le da coraje, envidia o yo no sé. Algo le provoca de que llegan y te patean la cama 'a ver qué estás haciendo huevón. Estas horas son de estar trabajando. Entonces, mi papá era muy estricto", declaró entre risas Alejandro Fernández.

Inicia en el minuto 10:40

Vicente Fernández sacó un año a su hijo para que aprendiera a trabajar

Con un aire de nostalgia, Alejandro Fernández recordó que don Vicente Fernández fue muy estricto, pero no por molestar a sus hijos, sino con la intención de formar hombres que se supieran valer por sí mismos cuando llegara la hora de emprender el vuelo del nido. En este caso, buscó que además de los conocimientos que adquirieran en la escuela, también conocieran todo lo relacionado con el campo.

El intérprete de "Como quien pierde una estrella" recordó que su primer trabajo lo tuvo gracias a que "El Charro de Huentitán" lo sacó de la escuela (preparatoria) por casi un año para que aprendiera lo básico para después hacerse cargo del rancho.

"Mis primeros pininos... de hecho mi papá me sacó como un año de la escuela, de la preparatoria porque me dijo: 'Te va a enseñar más lo que te de la vida y sabiendo administrar el rancho y que me ayudes aquí a lo que vayas a aprender en la escuela'. Y yo le decía papá, yo sí quiero terminar la escuela o sea sí me interesa. No sé, hubo como dos años que me salí de la escuela, en donde mi padre me dejó un rancho y me dijo 'a esto te vas a dedicar, lo que tú saques va a ser para ti, siémbralo en lo que tú quieras (ahí es el negocio -risas-), lo sembramos de alfalfa y como mis hermanos tenían ganado hicimos el negocio redondo...", platicó con cariño.

Alejandro Fernández, además de ser un excelso cantante también tiene conocimientos del campo, pues confesó su padre lo enseñó a sembrar, manejar un tractor, pararse temprano para revisar los riegos y aunque fue complicado "fueron enseñanzas espectaculares que me dio mi padre, independientemente de la carrera artística", mencionó.

SIGUE LEYENDO:

Alejandro Fernández se tatúan frases que Don Vicente Fernández hizo famosas