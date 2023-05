Sorprende en redes que Martha Stewart, de 81 años, haya aparecido en atrevido atuendo y luzca tan joven

La reconocida personalidad de televisión Martha Stewart reveló cómo mantiene su aspecto juvenil, luego de que sorprendió a los fans con su imagen en traje de baño en la portada de Sports Illustrated, la cual generó acusaciones de haber recurrido a operaciones estéticas extensas. Stewart, sin embargo, aseguró que tales afirmaciones eran falsas.

Se volvió en la mujer de mayor edad en salir en la portada. Foto: @si_swimsuit / Instagram.

"Esto simplemente no es cierto. No me he sometido a ningún tipo de cirugía plástica… Tengo un pelo muy sano y bueno. Bebo zumo verde todos los días. Tomo mis vitaminas. Como muy sano. Tengo muy buenos médicos de la piel. Tengo mucho cuidado con el sol. Llevo sombreros y protector solar todos los días", se defendió Martha en una entrevista con Variety.

¿Cuántos años tiene Martha Stewart ?

En la comentada portada, Martha Stewart , quien tiene 81 años, se muestra sentada en una terraza luciendo un bañador blanco escotado y una chaqueta naranja de mangas abullonadas. La imagen destaca su radiante cabello rubio rizado y un maquillaje natural que resalta su piel impecable.

Recibió tanto halagos como críticas. Foto: @si_swimsuit / Instagram.

Además, en otras fotografías de la sesión, se le puede ver luciendo un vestido rojo ajustado mientras se apoya en un muro de piedra, y saliendo del mar con un bañador metalizado y unas gafas de sol de gran tamaño. Se convirtió en la mujer de mayor edad en estar en la portada de tal publicación.

Martha es una empresaria estadounidense, escritora y personalidad de la televisión que ha construido un imperio en torno a su marca de estilo de vida. Conocida por su experiencia en cocina, jardinería, decoración de interiores y otros temas domésticos, ha publicado numerosos libros de cocina y revistas, y ha tenido varios programas de televisión de éxito. Además, fundó Martha Stewart Living Omnimedia, una empresa que se ocupa de la publicación, la difusión de televisión y el comercio electrónico. A pesar de un revés en 2004 cuando fue condenada por cargos relacionados con el tráfico de información privilegiada, Stewart ha mantenido su estatus como una figura influyente en la industria del estilo de vida.

Recibió cientos de elogios

Las imágenes que Stewart compartió en su cuenta de Instagram generaron numerosos elogios por parte de sus seguidores. "Martha, como siempre, te arriesgas y las mujeres de cierta edad nos sentimos validadas por ello. Eres una inspiración en muchos sentidos", comentó un seguidor. Otro añadió: "Me han encantado estas fotos. Bien por ti, Martha, por demostrarnos que el diálogo en torno a las mujeres mayores no tiene por qué ser siempre negativo. Si ha habido un poco de photoshop, ¿a quién le importa? Todo lo que sea ser esa intrépida mujer mayor es genial".

Ella está muy contenta con el resultado de las fotos. Foto: @si_swimsuit / Instagram.

No obstante, no todos los comentarios fueron positivos y algunos criticaron a la estrella por promover imágenes corporales poco realistas. "Sé que se supone que todos deberíamos estar asombrados y pensar que es antienvejecimiento, pero en realidad es insultante. No ha envejecido bien. Se ha hecho muchas operaciones de cirugía plástica porque es rica", apuntó un detractor.

