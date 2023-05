Así se lleva un vestido negro con estilo, Curvy Zelma se confirma como la más chic

Curvy Zelma se robó todas las miradas en las redes sociales con su atuendo moderno y chic en vestido negro. La también cantante se lució en su cuenta oficial de Instagram, donde la siguen miles de fanáticos, con mucho estilo, coronándose también como una de las mujeres más bellas del medio del espectáculo y confirmando que un atuendo causal se puede llevar a otro nivel con un toque de color.

La presentadora da clases de estilo para las mujeres curvy o también llamadas plus size, y se ha posicionado como un ejemplo de amor propio para muchas que se sienten inseguras con su cuerpo, pues con cada uno de los looks que publica en sus cuentas demuestra que la talla y el estilo no están peleados, sobre todo cuando se deja ver en piezas entalladas con las que destaca su silueta.

Curvy Zelma conquista en vestido negro

Zelma Cherem, nombre real de la influencer de moda, conquistó a sus miles de seguidores en Instagram con las postales en las que mostró un coqueto look, posando desde un camerino. En las imágenes se le ve sentada sobre una mesa y luciendo una prenda de color negro que destaca por su diseño sin mangas y cuello "V", la cual combinó con rosa neón, dando el toque chic al look.

La también actriz, de 31 años, que recientemente confirmó que regresa a la pantalla chica con el programa "La rueda de la suerte", se luce con los mejores atuendos, con los que impone estilo para las mujeres de talla grande, confirmando que no teme a probar con los diseños más reveladores, como su look con el que confirmó que los vestidos negros no deben ser aburridos, pues se pueden llevar con accesorios de tonos llamativos, como su cinturón y zapatillas rosas.

Curvy conquista la red en vestido negro. Foto: IG @curvyzelma

La cantante, que fue conductora de "Viva la tarde" y se le recuerda por su paso por "Survivor", se ha unido a las famosas de la pantalla chica que defienden su cuerpo y empoderan a las mujeres, confirmando que cada día más celebridades del espectáculo en nuestro país están rompiendo con los estereotipos de la la sociedad, que ha obligado a cientos de artistas a mantener figuras muy esbeltas.

La influencer, que suma más de 745 mil fanáticos en Instagram, ya se ha posicionado como un ícono de estilo, como lo confirmó este jueves con su look negro con transparencias, razón por la que es admirada y querida por miles de fans, quienes nunca pierden la oportunidad de llenarla de elogios y recordarle que es una mujer muy hermosa y con un gran talento.

