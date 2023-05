VIDEO | Esta fue la sorpresiva reacción de Paul Stanley al enterarse del documental sobre su papá

La vida de Paco Stanley y su violenta muerte están más vigentes que nunca. Con el resiente anuncio del documental "El Show: Crónica de un asesinato", mismo que cuenta con las declaraciones de Emilio Azcárraga Jean y Ricardo Salinas Pliego, se abre de nuevo el caso más polémico en décadas para la farándula mexicana.

Ante esto, era normal conocer la opinión del hijo más famoso de Paco, Paul Stanley, quien fue abordado para conocer qué pensaba esta producción que encabeza ViX, división de contenidos de Televisa. Grande fue la sorpresa para el joven comunicador al enterarse en vivo que harían un documental sobre su fallecido padre.

Sí, Paul Stanley no tenía idea alguna de que se había producido un documental donde todas las voces trascendentales de ese suceso hablan sobre el hecho. Así reaccionó.

Paul Stanley desconoce el documental sobre su papá

Profundamente consternado por la noticia que le daban en ese momento los reporteros, fue como reaccionó Paul Stanley al recibir una lluvia de preguntas. Ante esto, lo primero que dijo fue esto.

"No sé nada de esto, les digo lo mismo que de la serie", comentó.

Luego de esto, continuaron una serie de cuestionamientos en torno a las figuras del mundo político, empresarial y de espectáculos que desfilaron en el teaser del documental. Con rostro de desconocimiento, Paul repitió en una decena de ocasiones: "No he visto nada ¿qué hago? necesito hablar con mi hermano. Ustedes me lo acaban de decir", refirió.

Nadie lo buscó para dar su testimonio

Al ser preguntado sobre si le buscaron a él o a su hermano, hijo del primer matrimonio que Paco Stanley tuvo, Paul indicó que obviamente ni a él ni a su hermano los buscaron para integrar sus comentarios en este documental. Incluso, se sorprendió mucho al saber que la publicidad del audiovisual pasa en los comerciales del programa "Hoy".

Tiene los derechos de su papá

Luego de las dudas, Paul precisó que él y su hermano son dueños de los derechos de imagen y nombre de Paco Stanley. Ante esto, recordó que Amazon les buscó hace tiempo para crear un producto audiovisual y contar la historia de su famoso padre. Ante esto, de nuevo reveló.

"Fue lo que nos invitó Amazon pero no se hizo porque querían contar una historia que era ajena a nosotros, no pudimos concretar nada y no íbamos a respaldar una historia que no fuera lo real y lo justo para mi padre. Y de este nuevo documental, desconozco... chin, pues bueno ¿qué te digo? ya que me empape más les podré contar más", contó.

Paul aclaró que tiene claro él y su familia que su padre "era una figura pública y no podemos parar la producción de la serie ni del documental, eso nos dijo el licenciado".

Para rematar, se enteró también que Mario Bezares declara en el documental y volvió a mostrarse muy sorprendido.

