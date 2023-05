Las agencias de V de BTS y Jennie de BLACKPINK responden al romance de los idols

V de BTS y Jennie de BLACKPINK se han convertido en el tema de conversación en las últimas horas debido a que presuntamente fueron vistos caminando tomados de la mano por las calles de París, por lo que muchos especulan que tienen un romance. Por esa razón, la prensa internacional habló con sus respectivas agencias para que respondieran ante los rumores que no dejan de acaparar las redes sociales y los sitios de internet.

El miércoles 17 de marzo, se hicieron virales videos y fotos en las que presuntamente se ven a a los idols de las bandas de k-pop en una cita en Paris, Francia, lugar en la que ambos se encuentran debido a sus compromisos laborales. Las imágenes han dado mucho de qué hablar al ARMY y al BLINK, pues mientras muchos felicitan a la pareja, otros aseguran que se trata de un montaje y se han dedicado a buscar "evidencia" de que los artistas no están en una relación.

¿Taehyung y Jennie son novios?

La prensa también está interesada en saber si Jennie y Taehyung son novios, por lo que la mañana de este jueves 18 un medio consultó HYBE y YG Entertainment, que se habían mantenido en silencio tras hacerse viral las imágenes de los artistas. Al respecto, las agencias de los cantantes de BTS y BLACKPINK, respectivamente, no emitieron una declaración oficial, pero respondieron vagamente a las especulaciones.

"Con respecto a esto, HYBE y YG Entertainment declararon el día 18 que "No sabemos debido a que se trata de la vida privada de los artistas" y no ha publicado una declaración oficial", escribió Sports Seoul en un artículo en el que explicó que los representantes de los idols no quisieron desmentir o confirmar la verdadera relación debido a que respetan la privacidad de sus artistas.

Hasta el momento, ni Jennie ni V de BTS han hablado al respecto, por el contrario, se pronostica que sigan con sus agendas laborales como están previstas. Mientras la integrante de BLACKPINK se encuentra en Francia para el próximo Festival de Cine de Cannes , Tae, como le dicen de cariño, estuvo en el país por sus compromisos con la marca de diseño CELINE, de la que también es embajadora Lisa del grupo femenino de k-pop.

Esta no es la primera vez que se especula una relación entre ambas celebridades del k-pop. En 2022, V y Jennie se vieron envueltos en rumores de citas debido a que aparecieron una serie de fotografías en los que se les veía paseando por diferentes lugares. En aquel momento, YG Entertainment comentó de manera similar : “No tenemos nada que decir (sobre este asunto)”, por lo que debido a la ambigüedad de las declaraciones, siguen en el escándalo.

