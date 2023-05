Ángela Aguilar modela como profesional un bello e impresionante vestido que le regalaron sus fanáticos

"La Princesa de la música mexicana" no sólo es una de las principales líderes de la música, sino que además a cada paso que da se impone también en la moda. No hay marca que no quiera ser parte del armario de la menor de la dinastía Aguilar, pero sin duda de entre lo que más llama la atención en los atuendos de Ángela, están los trajes tradicionales que porta en sus presentaciones.

Recientemente y a través de sus redes sociales, Instagram, la joven de 19 años ha modelado como auténtica profesional una pieza que le fue confeccionada por artesanas mexicanas, que son fanáticas de su música; lo mejor de todo es que se trató de un regalo que la intérprete de "Ahí donde me ven" recibió con mucho gusto.

Además de agradecer profundamente el gesto, Ángela ha portado con orgullo el regalo y para muestra la siguiente fotografía en la lo luce al lado de su piano y con el look que nos tiene acostumbrados.

Es de recordar que el día que le regalaron la pieza en color negro y pintada a mano, la intérprete salió al escenario a lucirlo, situación que se hizo viral por la reacción de las mujeres que no cabían de la felicidad al ver a su estrella con una creación que salió de su mente y de sus manos.

Ángela se ha visto envuelta en diversas polémicas, la que más factura le cobró con el público, sobre todo el mexicano, fueron unas desafortunadas declaraciones en las que la cantante destacó que ella era 25% argentina, esto luego de que la selección nacional de ese país se alzará con la copa mundial de futbol, poco a poco la nacida en Estados Unidos ha tenido que quitarse de encima ese estigma y la mala elección de sus palabras, que aún a meses de aquel acontecimiento no pueden ser olvidadas por aquellos que vieron en ella a la heredera de la música tradicional.

