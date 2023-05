Park Sewon habla por primera vez de Jungkook de BTS y revela detalles de su relación

Jungkook de BTS podría debutar como solista este 2023, pues se informó que junto con su compañero V serán los siguientes en tener actividades antes del servicio militar. Además, recientemente ha sido blanco de rumores amorosos con la actriz de Lee Yoo Bi, pero solo ha habido una relación en su vida.

El menor de la boyband ha dado a conocer que tiene un gran crush por la cantante IU, algo conocido por sus fans. Además, durante algunas ocasiones ha revelado querer encontrar a su alma gemela, no tener deseos de casarse o que no ha tenido algo formal con una pareja.

Hasta ahora, ningún integrante de BTS ha confirmado alguna relación oficial, pero en el pasado ellos mismos hablaron de su primer amor y de sus primeras parejas antes de ser famosos.

BTS: Ella es Park Sewon, la novia de Jungkook

A pesar de los rumores con Lee Yo Bi, la actriz negó conocer a Jungkook de BTS, según lo declarado por su propio manager, además, la relación fue negada por ambas agencias hace meses. Sin embargo, la única relación que ha tenido el cantante fue confirmada por él mismo.

Jungkook reveló que salió con una chica, pero no tenía tiempo para verla. Además, no considero que fuera algo serio, pues simplemente pasaban el tiempo. Las fans creen que es Park Sewon, la supuesta novia del cantante durante su época escolar, pues hay fotos que aparentan ser ellos. Además, la joven supuestamente recibió una carta del idol y en sus redes sociales hablaba de su novio, quien no tenía tiempo para estar con ella.

Esto coincide con la versión que supuestamente Jungkook de BTS terminó con su novia porque al estar ensayando para ser idol, estaba muy ocupado, pero nunca se confirmó la identidad de la chica.