Miley Cyrus se llevó todas las miradas con el bañador más juvenil

Miley Cyrus es una cantante y actriz estadounidense que se hizo conocida por haber personificado a uno de los personajes más emblemáticos de Disney como lo fue ‘Hannah Montana’ y luego por ser una referente del pop a nivel mundial. A sus 30 años, se encuentra en lo mejor de su carrera y no sólo demuestra su talento para la música, sino que en su cuenta de Instagram, confirma porqué es una de las mujeres más hermosas de todas. A través de un video, mostró el bañador ideal que está de temporada.

Luego de su exitosa etapa personificando a ‘Hannah Montana’ para Disney que incluyó no sólo la serie sino también la película, Miley Cyrus se lanzó como solista y presentó dos nuevos discos y a partir de ahí, no paró de cosechar éxitos. Hace algunos meses, volvió fuerte al mercado cuando presentó ‘Flowers’, que estaba dedicada directamente a su ex, Liam Hemsworth. Esta canción logró superar todos los récords en Spotify, superando los mil millones de reproducciones y la cantante lo celebró junto a todos sus fans.

Miley Cyrus atraviesa su mejor momento. Fuente Instagram @mileycyrus

Por otro lado, Miley Cyrus confesó el momento en el que decidió dejar el papel de ‘Hannah Montana’. La cantante y actriz estadounidense declaró en una entrevista que tomó la decisión de abandonar ese papel luego de haber perdido la virginidad y que sintió que ya había crecido. Además, declaró que tampoco tenía ganas de ser una mascota de Disney y por eso rompió el contrato.

El bañador juvenil de Miley Cyrus

En su cuenta de Instagram, Miley Cyrus cuenta con más de 200 millones de seguidores y allí no sólo comparte sus últimas novedades musicales, sino que se encarga de demostrar porqué es considerada una de las mujeres más hermosas de todas. La ex protagonista de ‘Hannah Montana’ se robó todas las miradas al lucir un bañador juvenil con el que busca marcar tendencia. La actriz publicó un video con motivo de su lanzamiento de su nueva canción llamada ‘Jaded’.

En otro de los posteos, Miley Cyrus confirma que es una de las bellezas más lindas de todas y lo hace luciendo varios looks, desde ajustados trajes de baño, hasta vestidos elegantes con el que busca imponer tendencia. A sus 30 años, la cantante y actriz estadounidense se encuentra en su mejor momento y así lo confirma en sus redes sociales.

Miley Cyrus conquista las redes. Fuente Instagram @mileycyrus

