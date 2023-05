Desde la alberca, Miley Cyrus impone estilo con metalizado traje de baño

Miley Cyrus es una de los cantantes más populares y con mayor éxito a nivel mundial. Si bien con su don ha recorrido el mundo, con sus polémicas también, como fue la vez en la que una de sus letras de una de sus canciones fue prohibida en una primaria de Estados Unidos al ser considerada “controvertida” e inapropiada para los estudiantes de primer grado.

Conocida por encarnar a Hannah Montana, Miley es una de las mujeres que no temen en mostrarse tal cual son. Actualmente está en un perfecto estado físico que se la puede ver en los últimos videos o las fotos que ha publicado. Muchos de sus fanáticos han asegurado que la artista ya ha dejado los excesos de estupefacientes por lo que ahora se encuentra en una faceta mucho más natural y viviendo la vida de otra manera.

Miley Cyrus posando. Fuente: Instagram

Miley Cyrus reveló en 2019 que abandonó su papel de Hannah Montana en Disney Channel después de haber tenido relaciones por primera vez. La estrella, que interpretó al personaje principal de la icónica serie desde 2006 hasta 2011, explicó que se sintió "rara" después de eso y supo que su etapa como Miley Stewart había llegado a su fin. “Simplemente me sentí como si hubiera crecido", explicó.

Con un atuendo metalizado, Miley Cyrus fascinó a todos

En Instagram, la artista de 30 años suma más de 207 millones de seguidores que acompañan su multifacética trayectoria y se hacen eco de cada una de sus publicaciones. El pasado viernes, en medio del contenido que comparte en su cuenta, Miley Cyrus posteó una foto en el dejó a todos con la boca abierta.

Miley Cyrus posando. Fuente: Instagram

Miley dejó un posteo que decía: “You broke your own heart but you’d never say that” (Rompiste tu propio corazón, pero nunca dirías eso). En la imagen se la ve a la orilla de la alberca, con la vista al cielo y tomando su cabello con las manos. Lo que más llama la atención fue su traje de baño dorado. En pocas horas, el posteo supera el millón 200 mil de likes.

