Peso Pluma habla por primera vez de Pedro Tovar y Eslabón Armado: “Deberíamos estar orgullosos”

Desde hace algunas semanas, el cantante de corridos tumbados Emilio Hassan Kabande, mejor conocido solamente como “Peso Pluma”, ha estado envuelto en la polémica debido al tema que lo ha llevado a la cima del éxito, nos referimos a “Ella baila sola”, mismo que grabó a lado del grupo Eslabón Armado.

Y es que luego que Peso Pluma fue invitado a The Tonight Show, el cual es conducido por Jimmy Fallon, pero no invitaron a Eslabón Armado, Pedro Tovar líder de dicha agrupación salió a decir que se había sentido debido a que no le habían dado el crédito, ante esto es el mismo Hassan quien sale a hablar al respecto.

Peso Pluma le contesta a Pedro Tovar de Eslabon Armado

Y es que luego que Pedro Tovar salió a decir que estaba sentido por que no le habían dado el crédito por ser el autor de “Ella baila sola”, mucho se rumoreó que éste mismo le habría puesto algún tipo de condición y restricción a “La Doble P” para interpretar el éxito mundial que los llevó a liderar la lista global de Spotify.

Y es que, un famoso portal de espectáculos aseguró que Peso Pluma tendría que pagar a Eslabón Armado por no mencionarlo en lo créditos durante su entrevista con Jimmy Fallon y cada vez que quisiera cantar “Ella baila sola”.

Ante esto, Peso Pluma no ha brindado ningún tipo de entrevista para hablar al respecto, sin embargo, durante una de sus presentaciones el intérprete de temas como “Rosa Pastel”, “PRC”, entre muchas más, dejó claro lo que sucede entre él y su amigo y colega Pedro Tovar.

Peso Pluma comenzó a decir lo que pasa entre él y Tovar pidiendo una disculpa al público por “cortar la inspiración”, además dejó claro que a él no le gusta el chisme y por eso es que no habla en entrevistas, “a mi donde me gusta hablar es en el p*** escenario” , dijo Hassan.

“Yo y mi compa Pedro y mis compas de Eslabón (Armado), yo y él hablamos; déjense de mamadas, déjense de ponernos en p*tas notas amarillistas, somos los dos mexicanos… deberíamos estar orgullosos de lo que estamos haciendo en la música.”, dijo Peso Pluma

Además el intérprete de corridos tumbados aseguró que la prensa siempre va a querer ponerlo como “el malo” de la película, sin embargo, no siguió con su presentación no sin antes darle el crédito a Pedro Tovar.

“Crédito a quien se merece y ese es Pedro Tovar, que escribió la canción”, reconoció Peso Pluma frente a su público en California quien lo ovacionó tras decir esto

¿Qué dijo Pedro Tovar?

Luego de la presentación de “Peso Pluma” con Jimmy Fallon, por medio de redes sociales Pedro Tovar externó su molestia y dolor al no ser reconocido por Hassan Emilio durante la entrevista en el exitoso programa de televisión estadounidense.

Pedro Tovar dejó claro que es él el compositor de “Ella baila Sola”, tema que escribió con mucho esfuerzo y sentimiento, además contó que él invitó a Peso Pluma a cantarla con él porque le gustaba mucho su música.

“Vamos a seguir echándole ganas. Tú escribes una canción con esfuerzo, con sentimiento, es tu canción, es tu rola y decides montar a alguien más que le gusta su música y que no le des el crédito. Básicamente, es lo que es, no recibí crédito por la rola. No me agüito, la rola es 100 por ciento mía, me vale madr*s", dijo Pedro Tovar

SIGUE LEYENDO:

Shakira lanza el video oficial de "Acróstico" en donde sus hijos Sasha y Milán participan

Martha Higareda ya tiene su propio corrido en donde hablan de sus “aventuras” y así suena

Excolaborador de Hoy sufre terrible accidente automovilístico, iba acompañado de exchica Badabun, este es su estado de salud

bmz