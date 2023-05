Desde la cama, Cynthia Rodríguez enamora en camisa blanca y botas altas

Cynthia Rodríguez causó furor en su cuenta oficial de Instagram con una serie de fotografías que se tomo desde la cama y en las que se le ve luciendo más bella que nunca. La exconductora de "Venga la Alegría" compartió en la plataforma de Meta las postales con las que enamoró a sus millones de fanáticos, quienes la pudieron ver en camisa y botas altas, confirmándose como una de las más chic de las redes sociales.

La actriz y cantante sorprendió en marzo con la noticia de su embarazo; de acuerdo con lo revelado por la presentadora en sus redes sociales, tiene 7 meses. Carlos Rivera y Rodríguez se casaron a mediados del 2022 en un romántico viaje por Europa, y aunque la presentadora regresó al programa de TV Azteca, lo hizo sólo para despedirse de su público, pues dejó el matutino para dedicar más tiempo a su pareja y a buscar un bebé, sueño que por fin pudo cumplir.

Cynthia Rodríguez se luce en camisa blanca

La también exintegrante de "La Academia" es muy activa en sus cuentas oficiales, sobre todo en Instagram, plataforma en la que suma 4.4 millones de seguidores, y es en esta red social donde compartió una serie de imágenes en las que se lució con su look coqueto, perfecto destacar su belleza y confirmarse como una fashionista, pues mostró una forma original de llevar una camisa blanca.

Cynthia enamora en camisa blanca. Foto: IG @cynoficial

"Me gusta que me digan Cyn, soy de Monclova, Coahuila, mayo es mi mes favorito y soy la tercera de 4 hermanos. Cuéntame algo de ti", escribió Rodríguez para compartir cuatro postales en las que se le ve posando desde la cama y vistiendo sólo una camisa oversize con unas elegantes botas negras con una altura arriba de las rodillas, consiguiendo 122 mil "me gusta" y más de 900 comentarios.

La cantante y actriz se luce con sus millones de seguidores con sus looks, y ahora que está embarazada no podría ser distinto, y así lo confirmó con su recientes fotos en la plataforma de Meta, en las que se le ve con un atuendo coqueto y muy chic, pues porta con mucho estilo una camisa blanca que combinó con botas altas, outfit con el que se coronó como auténtica fashionista.

La conductora de VLA derrocha estilo y belleza. Foto: IG @cynoficial

La también empresaria, que recientemente cumplió 39 años y festejó junto a su esposo, se corona como una de las famosas más chic con los conjuntos en los que presume atuendos juveniles y coquetos, con los que demuestra que sabe sacar provecho a las tendencias, y seguirá causando sensación con sus looks, como lo confirma con los miles de "likes" que recibe en cada publicación, sobre todo ahora que luce su pancita.

Rodríguez ganó popularidad en el medio del espectáculo luego de su paso por el reality "La Academia", en el que fue integrante de la Cuarta Generación, cuando tenía 21 años, edición de la que resultó ganador Erasmo Catarino y la cantante Yuridia obtuvo el segundo lugar; mientras que la originaria de Monclova, Coahuila se llevó la cuarta posición, pero aunque no se coronó como la triunfadora ha tenido gran éxito en la televisión.

La bella presentadora enamora con cada publicación. Foto: IG @cynoficial

SIGUE LEYENDO:

Cynthia Rodríguez enamora este Día de las Madres en mini vestido verde

Cynthia Rodríguez: su tierna foto junto a Carlos Rivera en el festejo del Día de las Madres