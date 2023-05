Lucas sale de NCT y WayV tras 2 años de "hiatus", el rapero escribe emotiva carta para despedirse

Lucas y su agencia SM Entertainment confirmaron su salida de los grupos de k-pop NCT, así como las subunidades NCT U y WayV después de 2 años de estar en "hiatus" debido a la controversia en el que se vio envuelto. Ahora, el rapero escribió una emotiva carta en sus redes sociales para despedirse de la banda de k-pop, y agradecerle a sus millones de fanáticos el apoyo que ha recibido a lo largo de este tiempo, desde su debut hasta ahora que dejó de ser parte de la agrupación.

Este miércoles 10 de mayo, la agencia SM Entertainment anunció por medio de un comunicado que el cantante y rapero habían llegado a un acuerdo en el que establecieron que ya no sería parte de las bandas de k-pop y c-pop, pues era parte del proyecto en China. "Como resultado de una discusión seria entre el Lucas y la agencia, se decidió que dejará NCT y WayV y, en cambio, seguirá actividades en solitario", sentenció el desplegado publicado en sus cuentas oficiales.

La compañía señaló que esta decisión se tomó tomando cuenta lo que sería lo mejor para la agrupación y el artista, de 24 años. "Pedimos la comprensión de todos los fanáticos que han apoyado a Lucas como miembro de NCT y WayV. De ahora en adelante, promoverá activamente a través de varias actividades individuales", sentenció la SM, que ahora está siendo duramente criticada en redes sociales por los miembros de NCTzen, que tienen opiniones encontradas.

IG @lucas_xx444

Lucas publica emotiva carta para NCTzen

En tanto, en su cuenta de Instagram, el rapero compartió una carta escrita a mano en la que confirma que de mutuo acuerdo decidió dejar las bandas, por lo que agradeció haber sido parte del proyecto por 8 años. Asimismo, destacó que espera que sus compañeros lo recuerden como Huang Xu Xi, (nombre real) y no sólo como Lucas, y que atesoren aquellos momentos que pasaron juntos como integrantes del mismo grupo.

"Después de mucha deliberación y reflexión, tomé la difícil decisión de separarme del grupo NCT y WayV. Sinceramente lo siento por los miembros, y es con gran pesar que dejo atrás una amistad de larga data. Han pasado casi 8 años desde que me uní a los miembros y estoy profundamente agradecido por su atención y apoyo. Atesoraré estos recuerdos y nunca los olvidaré. Espero que los miembros me recuerden como Huang Xuxi, no solo como Lucas. Realmente los amo y siempre los apoyaré desde el fondo de mi corazón", se puede leer en la traducción de su carta.

"Me tomó un tiempo considerable llegar a esta decisión, y creo que es la decisión correcta por el bien de todos. Me esforzaré por convertirme en un Huang Xuxi más maduro y en un Lucas aún mejor", sentenció el artista originario de Hong Kong, quien también aprovechó para agradecer a los fans su gratitud por apoyarlo continuamente, sobre todo en este difícil proceso, por lo que espera pronto regresar como solista.

IG @lucas_xx444

En agosto de 2021, Lucas se vio envuelto en una controversia sobre sus acciones pasadas hacia sus ex novias, quienes lo acusaron de presuntamente hacerles gaslighting y de aprovecharse de su dinero. Ante este polémica, el idol publicó una carta ofreciendo disculpas por sus acciones, mientras que SM Entertainment anunció que el idol detendría sus actividades para reflexionar sobre sus acciones, algo que duró hasta ahora cuando por fin confirmaron su salida de NCT y WayV.

