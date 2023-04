“Mamma Mía!”: Alex de la Madrid vive la paternidad en la ficción

Con 27 años de carrera, Alex de la Madrid está listo para interpretar a personajes más complejos y maduros, que al mismo tiempo le permiten experimentar ciertos sentimientos como la paternidad. Tal como pasa con su personaje de “Sam”, uno de los posibles papás de “Sophie” en el clásico de “Mamma Mía!”.

“Me siento feliz de poder dar vida a padres de familia, pero no me di cuenta que ya me tocaban estos papeles, hasta que me lo hicieron ver, cuando platiqué con Claudio Carrera, el productor, me dijo que quería que hiciera a uno de los papás, y me quedé impresionado, pero también son personajes interesantes, complejos y difíciles de hacer”, detalló.

Además, a sus 46 años de edad, considera que está en una etapa de su vida donde puede abordar las situaciones, y en este caso los papeles, desde una perspectiva diferente, pero mientras más hijos tiene en la ficción, menos ganas le dan: “Creo que soy un tío increíble… En algún momento se me cruzó la idea (de tener hijos), pero no, me siento muy tranquilo con las decisiones que he tomado y la paternidad es algo que admiro tanto, me parece la chamba más difícil en el planeta, así que prefiero experimentarla desde la ficción”, aseguró.

(Crédito: Especial)

Con el papel de “Sam” se siente cómodo en tratar de encontrar una segunda oportunidad para darle su amor a la hija que siempre quiso tener y presentar una nueva versión del personaje. De hecho, considera que esta puesta en escena tiene mayor agilidad que la anterior que estuvo en México hace más de 10 años.

“Los musicales, en particular éste, tenían un ritmo más lento y los tiempos cambian, la gente busca ritmo diferentes, esta es una obra que sucede de manera contemporánea y no se deja de contar la historia, pero si es una experiencia más veloz, las escenas son más rápidas y tiene todo para que la gente se sienta parte de todo lo que estamos contando”, destacó.

También siente que las canciones de ABBA, en las que está inspirado este musical, siguen igual de vigentes y bailables, lo que permite que tanto las generaciones que crecieron con ellas, como los adolescentes conecten con los ritmos.

(Crédito: Especial)

“Hay personas mayores que nos han dicho que aventaron el bastón y se pusieron a bailar. Otros han regresado a verla más de una vez, y creo que es porque se genera un ambiente familiar bonito en donde nietos, papás y abuelos conviven sanamente”, detalló.

“Mamma Mia!”, que se presenta en el Teatro Insurgentes, también cuenta con la participación de Lisset, Marisol del Olmo, Francisco Rubio, Gicela Sehedi, Armando Arrocha, Luja Duhart y Sofía Carrera.