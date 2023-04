VIDEO: José Madero sufre una aparatosa caída en pleno concierto

El primer álbum como solista de José Madero se lanzó hace siete años, fue el 29 de abril de 2016 cuando el cantante y compositor marcó el inicio de su carrera en solitario luego de haber triunfado en la agrupación de rock regiomontana Pxndx. Desde entonces, Pepe ha dado pasos importantes, como su reciente sold out en la Arena Ciudad de México y ahora, su gira Giallo Fantastique Tour II en donde ha visitado países como Chile, Ecuador, Colombia, Estados Unidos y Argentina.

Fue en este último país, específicamente en la ciudad de Buenos Aires donde el intérprete de "Los Malaventurados No Lloran" tuvo un percance en el escenario. Un usuario de TikTok compartió lo ocurrido el pasado 22 de abril mientras interpretaba "Cantar de Gesta", uno de los temas incluidos en su quinto álbum "Giallo".

José Madero se presentó en Buenos Aires, Argentina. | FOTO: Instagram @jose_madero

En el clip se puede ver al regiomontano saltando mientras toca la guitarra cuando al detenerse se resbala y cae de espaldas, pero en lugar de levantarse, se acercó el micrófono para seguir cantando acostado mientras seguía tocando la guitarra, todo con la misma energía como si estuviera de pie, incluso se escucha a sus fans gritar "¡abajo entonces!".

"Cuando se te cae literalmente un ídolo" escribió el usuario que publicó el video como mofa del accidente que sufrió el intérprete de "Sinmigo" en Argentina. Asimismo, los miembros del staff intentaron ayudarlo, pero luego se percataron de que el cantante iba a seguir el concierto desde el piso. De igual forma, fue su guitarrista, Germán Gallardo quien se solidarizó con Madero y lo acompañó en el suelo.

¿Qué dijo José Madero sobre su caída?

Luego de que se difundiera en redes sociales el momento de la caída del compositor durante uno de sus conciertos, fue él mismo quien habló de su experiencia durante su podcast "Dos Nombres Comunes con Andreas Östberg: "En Argentina me resbalé, ya me había resbalado en ese mismo show. Era un escenario de madera, como de duela que combinado con la suela de mi bota como que se hacía un poco peligroso, súmale los pétalos de rosas de lo de 'Sin Ampersand' a mí se me olvidó".

Asimismo, agregó que hay una parte de la canción de "Cantar de Gesta" que provoca que tanto él como el público brinquen, lo cual hizo: "Y al tratar de salvar la guitarra caí sobre mi brazo derecho, que no me pasó nada, no me lastimé nada, nada más tengo una molestia leve en mi codo derecho, pero ni a mí, ni a la guitarra nada, el show siguió, todo bien".

Finalmente bromeó con el hecho de ver el video completo de su caída: "El chiste es de los videos de ese suceso es verlos hasta el final porque si nada más ves la caída dices '¡ah qué mal p*do!' o inclusive '¡ah qué buen p*do', pero el final siento yo que salí bien redimido porque me levanto luego luego, jalo el micrófono y me acuesto y sigo cantando la canción, pero tirado y Germán mi guitarrista me acompaña". Asimismo, usuarios de redes sociales editaron el video y le agregaron audios para hacer del accidente una situación más graciosa, además de que algunos reconocieron su profesionalismo.

