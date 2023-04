Desde Camboya, Sofía Rivera Torres se corona como la más chic en bañador dorado

Sofía Rivera Torres sigue causando furor con las fotografías de su luna de miel. En sus cuentas oficiales de Instagram y Facebook la famosa conductora y actriz compartió con sus miles de fans un par de fotos en las que se lució desde Camboya con un bañador dorado de estilo juvenil con el que se coronó como la más chic, pues sin duda ha sabido imponer moda con sus looks de playa o alberca.

La conductora conquista a sus miles de fanáticos en coquetos atuendos perfectos para resaltar su figura trabajada y curvilínea, siendo los de playa o alberca con los que causa sensación en las plataformas digitales con cientos de reacciones positivas, generando además muchos comentarios entre los que destacan los de Eduardo Videgaray, con quien se casó por la iglesia el pasado 25 de marzo en una lujosa ceremonia que se realizó en Mérida, Yucatán, para luego vivir una romántica luna de miel por Asia.

Sofía Rivera Torres enamora en bañador dorado

La feliz pareja pasó divertidos y románticos momentos en su luna de miel que comenzó en Bali, Indonesia, para después visitar otros sitios como Tailandia y Camboya, paradisíacos lugares desde los que Rivera Torres se lució en coquetos atuendos, ideales para los días de calor, como sus trajes de baño con los que da cátedra de moda y enloquece a su público, pues se trata de conjuntos modernos con los que se lleva todas las miradas.

"Un #sabado con la resolana", fue el texto con el que Sofía acompañó la publicación en su cuenta oficial de Instagram, recibiendo en sólo una hora más de 15 mil "me gusta" y cientos de comentarios con frases como: "Ufff que mujer", "Pensé que eras hermosa pero no me equivoqué, eres una DIOSA", "Sofía espectacular mujer, tu belleza sin igual, tú talento y tu personalidad producen una atracción fenomenal" y "La más guapa", entre muchos otros.

La actriz, que recientemente fue parte del elenco de la telenovela "Cabo", conquistó las redes sociales al dejarse ver luciendo toda su belleza en un look que la coronó como la más chic de las plataformas digitales. En las imágenes se puede ver a la guapa conductora posando desde un camastro con un moderno bañador de color dorado, pieza con la que Rivera Torres impuso estilo, demostrando que los estilos metálicos son la tendencia.

Eduardo Videgaray fue uno de los que no pudo resistirse a la belleza de Sofía, a quien constantemente le demuestra su amor con sus comentarios, y precisamente fue uno de los que le dejó un mensaje en la publicación de la bella actriz con la frase: "Una Diosa espectacular que amo!!", confirmando una vez más que se tienen un gran amor a pesar de las críticas por la diferencia de edades, pues el conductor tiene 53, mientras que la presentadora 30 años.

Rivera Torres comenzó su carrera en televisión en el año 2014 como conductora y hoy se coloca como una de las mujeres más bellas del medio del espectáculo y las redes sociales. Contrajo nupcias en el año 2020 con el conductor de "La Corneta" en una pequeña ceremonia, esto debido a la pandemia de Covid-19, sin embargo, desde ese momento tenía planes para llegar al altar por la iglesia.

Eduardo y Sofía se dejan ver muy enamorados. Foto: IG @sofiariveratorres

