Grupo Frontera y Eslabón Armado dicen “Quédate conmigo” con su nuevo tema con el que conquistan multitudes

La competencia en el regional mexicano cada vez es mayor, por lo que los mismos intérpretes realizan colaboraciones con otros de sus colegas para fortalecer sus vínculos y crear comunidades, además de sumar reproducciones a sus cuentas oficiales, a sus canciones y sobre todo a sus nuevos proyectos.

Ahora los que se aventuraron a hacer algo juntos son las agrupaciones de Grupo Frontera y Eslabón Armado, las estrellas grabaron el tema “Quédate conmigo”, una canción con la que ya están escalando posiciones en las listas de aplicaciones y que además las personas que siguen su trayectoria ya están aplaudiendo.

Este 2023 Grupo Frontera debutó en el ranking “Global 200” con el tema “Un x100to” que realizaron junto al puertorriqueño Bad Bunny, actualmente la pieza está en el lugar número cinco y es la posición más alta a la que han llegado, pues cabe recordar que también estuvieron en el conteo con piezas como “No se va”.

Pero Eslabón Armado tampoco se queda atrás, ya que junto a Peso Pluma saltaron de la posición número tres al número uno en el “Global 200” con la melodía “Ella baila sola”, que cabe destacar también es popular en otras plataformas con la que reafirman el auge de los “corridos tumbados” y las “canciones bélicas”.

La banda es originaria de Texas, está conformado por Adelaido Solís, Alberto Acosta, Juan Javier Cantú, Julián Peña Jr., Carlos Zamora y Carlos Guerrero, en 2022 la agrupación dio un gran giro, pues su alcance llegó a lugares en donde ni ellos imaginaron, son de los conjuntos que están catalogadas como un fenómeno, ahora las estrellas también hacen colaboraciones con otros importantes de la música.

Una de las recientes noticias que se aprecian desde su cuenta oficial en Instagram es una larga gira que harán por varios sitios, pero solo se aprecian fechas para Estados Unidos, aunque en los comentarios fueron cuestionados por presentaciones en México o algunas de las ciudades de la Unión Americana que no aparecen en la imagen.

Cabe recordar que Grupo Frontera recientemente apareció en el escenario de Coachella, el famoso festival que año con año se lleva a cabo en Indio, California, los músicos formaron parte de los invitados especiales del “Conejo malo” quien los llevó para cantar por primera vez en vivo su canción, el momento fue de los más especiales de la edición 2023.

“La persona que me hace sonreír, la que me hace feliz eres tú

Cada segundito te amo yo más por ser siempre la misma conmigo

Baby, tú eres lo que quiero, quédate aquí conmigo

Hay que comernos a besos porque tanto nos queremos

Tan sencilla que tú eres, mi familia igual te quiere

Dios te puso en mi camino, me encanta cuando

Tú y yo nos damos de la mano lejos

En las noches por horas, hablando mil cosas

Y cuando me acerco preguntas qué siento

Las palabras me sobran porque eres hermosa

¡Eso es!

Grupo Frontera

Eslabón Armado, compadre

Puro Frontera, chiquitita

Baby, tú eres lo que quiero, quédate aquí conmigo

Hay que comernos a besos porque tanto nos queremos

Tan sencilla que tú eres, mi familia igual te quiere

Dios te puso en mi camino, me encanta cuando

Tú y yo nos vamos de la mano lejos

En las noches por horas, hablando mil cosas

Y cuando me acerco preguntas qué siento

Las palabras me sobran porque eres hermosa”