Estas 5 canciones no deben de faltar en tu Playlist si vas a “pistear”según Spotify

Para muchos comienzan las tan esperadas vacaciones de Semana Santa este viernes, por lo que seguro ya tienen un plan, algunos saldrán de la Ciudad para aprovechar su descanso y visitarán las playas más bellas de nuestro país, otros más se quedarán a disfrutar de la tranquilidad de la CDMX, la cual estos días se encontrará casi vacía.

Otros más, dentro de sus planes de vacaciones será agarrar la fiesta, y seguro van a “pistear” o lo que es lo mismo tomar algunos tragos coquetos o muchos de ellos mientras escuchan al máximo volumen y cantan a todo pulmón las canciones que están de moda y para eso no pueden faltar las que Spotify nos recomienda.

Las canciones que no pueden faltar en tu playlist

Sin duda alguna, las playlist que ya existen en spotify nos han salvado la vida en más de una ocasión cuando no sabemos ni qué escuchar y cuando estas en la fiesta es cuando más se necesitan.

¿Quién no ha escuchado las playlist “Carnita asada” o “Pa’ pistear”? seguro ahí encuentras tu canción favorita del regional mexicano, pero de acuerdo con Spotify los temas que no pueden faltar en tu fiesta este fin de semana y que son las más populares son:

Leyenda

Dime que sí- Grupo Frontera ft Marca Registrada

Dame un Chance- Grupo Frontera ft Luis R Conriquez

Qué onda perdida- Grupo Firme ft Gerardo Coronel

Qué vuelvas- Grupo Frontera ft Carin León

Bebe Dame- Grupo Frontera ft Fuerza regida

Cabe señalar que la versión de “Qué onda perdida” es la que acaban de lanzar Grupo Firme en colaboración con Gerardo Coronel hace un par de días, sin embargo, esta edición ha tenido muchísimo éxito que en pocas horas ya es una de las más escuchadas en Spotify y en YouTube también ya se encuentra en los primeros lugares en tendencias.

El resto de las canciones que no deben faltar si vas a “pistear” son del Grupo Frontera, agrupación que se ha convertido en una de las favoritas en los últimos meses y aunque en un principio recibieron fuertes críticas por el cover que grabaron de Piso 21, la realidad es que ahora su propuesta de “nueva música norteña” los convierte en los más escuchados y para muestra la reciente lista que les presentamos.

bmz