Ángela Aguilar da lecciones de estilo en jeans a la cadera y ombliguera bordada

Ángela Aguilar es una de las cantantes que se consolida como un ícono de moda para muchas mujeres jóvenes, y así lo confirmó con el coqueto look que lució en su cuenta oficial de Instagram, donde la siguen millones de "angelitos", como llama a sus fanáticos, con quienes presumió un look casual con el que dio lecciones de estilo al combinar jeans a la cadera con una ombliguera bordada.

La nieta de Flor Silvestre y Antonio Aguilar confirma con los atuendos que deja ver en sus redes sociales que no teme a probar con toda clase de atuendos, desde los más elegantes vestidos de noche para las alfombras rojas, pasando por los deportivos con los que se luce desde el gimnasio, o los trajes típicos que ha llevado a ser una característica de su imagen con la que muestra el orgullo por sus raíces.

Ángela Aguilar impone moda con sus looks

La hija más pequeña de Pepe Aguilar compartió en Instagram, plataforma donde la siguen 9.1 millones de fans, algunas imágenes inéditas del viaje que hizo a Mérida, Yucatán hace unos meses, y aunque ya había mostrado su look, causó sensación entre sus seguidores, quienes pronto la llenaron de "likes" y frases halagadoras, siendo el mensaje de la argentina Cazzu, novia de Christian Nodal, el que más llamó la atención al escribir: "Linda".

Ángela impone con su estilo. Foto: IG @angela_aguilar_

"Me encontré estas fotos", escribió Aguilar para acompañar la publicación que al momento ha recibido 171 mil "me gusta" y ha superado los 750 comentarios. En el popular posteo se ve a la cantante en una heladería de la llamada "Ciudad Blanca", luciendo un look muy chic, pues combinó jeans de corte acampanado a la cadera, con una blusa de estilo ombliguera y bordado tradicional.

La intérprete de temas como "En realidad" y "Ahí donde me ven", de 19 años, volvió a confirmar que es una de las famosas que no teme a probar con diversos estilos, pues aunque se ha destacado en sus shows por sus vestidos de diseños tradicionales con bordados elaborados por artesanos mexicanos, también ha dejado ver que cuando se trata de looks casuales es una de las favoritas.

La cantante tiene un gusto especial por las piezas artesanales. Foto: IG @angela_aguilar_

Ángela Aguilar es una de las artistas más importantes del género regional, pues a su corta edad ya ha recibido decenas de reconocimientos, y ha destacado con sus participaciones en importantes entregas de premios, lo que la ha llevado a ser reconocida a nivel mundial, y no sólo destaca por su talento en los escenarios, también por su forma de vestir con la que impone moda para las más jóvenes.

