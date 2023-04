Manelyk González modela el crop top más en tendencia de la primavera

Manelyk González sigue dando mucho de qué hablar pues cada look que se pone ya comienza a marcar tendencia. La famosa y carismática influencer no le ha dado descanso a sus admiradores que no pueden contener el aire con cada outfit que comparte y ahora se a dispuesto a que este verano 2023 sea todo de ella.

Con sus 15 millones de seguidores en Instagram, González es toda una referente de la moda porque si hay algo que caracteriza a la joven son sus osadas elecciones de atuendo. Ya había mostrado se trabajado cuerpo, al que somete a una estricta rutina de ejercicios y alimentación, además de alguna que otra cirugía según ha reconocido.

Manelyk González. Fuente: Instagram @manelyk_oficial

Este es el crop top de Manelyk González que marca tendencia

Recordemos que Manelyk González ganó popularidad cuando fue una de las estrellas de "Acapulco Shore". Allí demostró su personalidad al no callarse sus opiniones y por ese motivo se transformó en una polémica celebridad, pero fue incrementando su comunidad de fanáticos. Y muchas marcas posaron los ojos en ella para que luzca sus productos, principalmente de moda.

Para esta ocasión, la empresaria de 34 años se lució con un crop top negro en su Instagram que será la sensación de esta temporada de calor. Es que si eres de las mujeres que le gusta mostrar el cuerpo bien trabajado, pues no hay dudas que con este atuendo se vas a consagrar como la mejor vestida en cualquier reunión que vayas.

Manelyk González. Fuente: Instagram @manelyk_oficial

Que Manelyk González ya esté usando ese look, habla que las marcas no tendrán vergüenza en salir al mercado e imponerse. La idea de usar un buen crop top es que puedas mostrar la silueta pero sin la necesidad que quede muy tosco y con poca elegancia. Si eres de las que está siempre a la moda, no dudes en ir a la tienda y probarte este modelo.

