Geraldine Bazán se sincera: revela si es novia o no del ex de Irina Baeva, Emmanuel Palomares

Este martes 25 de abril, la guapa actriz, Geraldine Bazán dio bastante de qué hablar en el mundo de la farándula después de hablar sobre su vida personal y el reciente cumpleaños de su expareja, Gabriel Soto, quien actualmente está comprometido con Irina Baeva.

Fue en un breve encuentro con la prensa en donde la protagonista de telenovelas como "Corona de lágrimas", "Por amar sin ley" y "El amor no tiene precio" se sinceró ante todos sus seguidores para hablar sobre el reciente rumor que la relaciona con Emmanuel Palomares y le envió un mensaje a su expareja.

Al ser cuestionada sobre si tiene un romance con el guapo actor Emmanuel Palomares, con quien se le relacionó sentimentalmente después de ser sorprendidos bailando juntos, la actriz desmintió la información, asegurando que disfrutó de la fiesta con varios famosos. Dijo que por el momento prefiere mantener su vida privada lejos de los reflectores.

Al ser cuestionada sobre el reciente cumpleaños de su expareja, Gabriel Soto, Geraldine Bazán pidió a la prensa no preguntar más sobre ese tema ya que son consientes de que no habla de eso. Dijo que las hijas que tuvieron en común acompañaron a su padre en su celebración.

"Es un tema del que no hablo. Estuvieron con él (sus hijas). No me interesa ese tema", respondió cuando le hablaron de Gabriel Soto.