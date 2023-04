Inquietante y sombría: esta es la mejor película de Tom Holland y está en Netflix, no es Spider-Man

En el universo cinematográfico existen artistas escénicos que desde temprana edad se convierten en histriones, este es precisamente el caso de Tom Holland, actor que a sus 26 años es considerado uno de los más rentables actualmente en la industria de Hollywood, esto especialmente desde que el mundo entero puso las miradas sobre el artista británico tras protagonizar a Spider Man.

Ahora, Netflix ha reunido a dos estrellas pertenecientes a los universos de Marvel y DC, pues se trata de un filme que precisamente une al último "Hombre araña" y al más reciente Batman, Robert Pattinson, quienes conquistan en pantalla a través de sus actuaciones en la cinta titulada "The Devil all The Time".

Este largometraje te atrapará desde el primer momento, pues su historia está inspirada en la novela de Donald Ray Pollock (2011). La historia se ubica en la etapa de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Vietman, desde una zona rural de Ohio, Estados Unidos; los personajes son misteriosos, pues esconden secretos íntimos.

Una cinta que no te debes perder en Netflix

Es de mencionar que la obra original está llena de secuencias violentas, sin embargo, la plataforma de entretenimiento la adaptó en un thriller psicológico. Cuenta una historia compleja de cómo la violencia y la religión se transmiten de generación en generación. Tom Holland nos muestra más de su rango en la actuación, mientras que Robert Pattinson se roba el espectáculo como un predicador carismático pero defectuoso. Desafiante pero memorable en sus temas y ejecución.

"The Devil All the Time" sigue a un elenco de personajes convincentes y extraños desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta la década de 1960. Está Willard Russell, veterano atormentado por la carnicería que vivió en el Pacífico Sur, que no puede salvar a su bella esposa, Charlotte, de una muerte agonizante por cáncer, sin importar cuánta sangre de sacrificio vierta en su "registro de oración". Están Carl y Sandy Henderson, un equipo de asesinos en serie de marido y mujer, que recorren las carreteras de Estados Unidos en busca de modelos para fotografiar y exterminar.

Está el predicador de manejo de arañas Roy y su paralítico compañero de guitarra virtuoso, Theodore, huyendo de la ley. Y atrapado en medio de todo esto está Arvin Eugene Russell, el hijo huérfano de Willard y Charlotte, que crece para ser un hombre bueno pero también violento por derecho propio.

