VIDEO: Cynthia Rodríguez por fin revela cuántos meses tiene de embarazo

Desde que la exconductora de "Venga la Alegría", Cynthia Rodríguez dio la noticia de su embarazo muchos se han preguntado cuántos meses tiene, pues se sabe que tanto ella como su esposo, el cantante Carlos Rivera, fueron muy cuidados para no dar ningún detalle de la espera antes del anuncio oficial, sin embargo, en una dinámica de preguntas con sus fans en Instagram, la también cantante por fin lo reveló, además de dar a conocer otros detalles.

Rivera y Rodríguez se casaron a mediados del 2022 en un romántico viaje por Europa, y aunque la presentadora regresó al programa de TV Azteca, lo hizo sólo para despedirse de su público, pues dejó el matutino para dedicar más tiempo a su familia. El pasado 28 de marzo la pareja de cantantes sorprendió al dar a conocer que están en espera de su primer hijo, a quien nombrarán León.

Cynthia Rodríguez se sincera con sus fans

Fue la noche de este viernes cuando Rodríguez se sinceró con sus fanáticos, quienes pudieron realizarle preguntas que fueron respondidas por la famosa conductora. Uno de los cuestionamientos fue: "¿Cuántas semanas tiene bb León?", y para consentir a sus seguidores la esposa de Rivera no dudó en mostrar su baby bump, como se le llama a la pancita de las embarazadas, y responder "Ya estamos en el sexto mes".

"¡Ya estamos en la semana 24! está creciendo muchísimo este bebé", dijo Cynthia con evidente emoción mientras presumió su pancita frente a un espejo, por lo que se podría esperar que la presentadora y Carlos Rivera reciban al pequeño León en el mes de julio, además de dejar ver que estaba embarazada desde octubre de 2022, por lo que definitivamente hicieron bien su trabajo de mantener todo en total privacidad.

Además de revelar cuántos meses tiene de embarazo, la también empresaria dio a conocer otros detalles, como el hecho de que su hijo sólo llevará un nombre, "será León Rivera Rodríguez", aclaró. También explicó que todavía no tiene el cuarto del bebé, y que en dos semanas comenzarán a decorarlo, que su pequeño ya se mueve y lo comenzó a sentir desde la semana 19.

Además, Cynthia reconoció que sería bueno hacer un en vivo con sus fanáticos para contarles todo acerca de la llegada de su bebé. También confesó que sí tuvieron una fiesta de revelación de sexo, y mostró una imagen en la que se puede observar algunos accesorios que tuvieron en el festejo. Explicó que no le da mucho sueño por las tardes, y que entre sus antojos extraños está el comer yogurth con galletas saladas, además de que no ha dejado el ejercicio, y que sigue los mejores consejos de la ex Miss Universo mexicana Ximena Navarrete.

Cynthia reveló que si tuvieron fiesta de revelación y otros detalles. Foto: IG @cynoficial

