Norma Palafox demuestra por qué es la reina de Instagram con pantalón blanco y playera de tirantes

Norma Palafox es una de las deportistas con mejor imagen en los medios de comunicación y es que no solo tiene le talento para meter goles sino también, una figura que enamora a los mexicanos. Es que la futbolista no tiene vergüenza de mostrarse bien al natural en las redes y es por eso que sus fans se vuelven locos en cada post que realiza.

En la red social Instagram, la ex Chivas busca ser ella misma y que todos la conozcamos con sus virtudes y errores. Además, como tiene 2.2 millones de seguidores, se ha puesto como una influencer para muchas jóvenes que quieren tener un look muy particular. Es por eso que Palafox suele subir outfit que luego marcan furor en las redes.

Norma Palafox. Fuente: Instagram @normapalafox_

La mexicana Norma Palafox se lució con un pantalón blanco en Instagram

Norma Palafox cumplió 24 años el pasado 14 de octubre y es una de las jóvenes que más éxito causa en las redes. Ahora, en la red social de la camarita subió un outfit donde se la puede ver con un pantalón blanco tiro alto y roto en las rodillas que es la tendencia en esta primavera/verano 2023 no solo por el color sino también por el diseño.

Por lo que se puedo ver en su Instagram, la futbolista acompaño ese pantalón blanco con una playera de tirantes dando un look bien urbano para pasar tiempo con las amistades. De hecho, la mexicana escribió: “Haz lo que te haga feliz, siempre”, estando en la casa de Andrea Sánchez Falcón su gran amiga.

Actualmente, Norma Palafox se encuentra completamente enfocada en el torneo actual de la Liga MX Femenil. La ex campeona de Exatlón USA buscará aportar su talento para que su equipo cierre en una mejor posición la competencia y de esta manera tener mejores oportunidades de pelear por el título.

