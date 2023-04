La hermana de Karol G da cátedra de estilo y moda con una increíble sesión de fotos

Katherin Giraldo es una destacada empresaria colombiana y además es conocida por ser la hermana de Karol G. Sin embargo, la relación que tiene con su hermana no es del todo buena, ella no pierde tiempo y suele hablar muy bien de la exitosa cantante. A diferencia de la Bichota, su carrera está centrada en los negocios y en el modelaje, por lo que es una de las mujeres más hermosas de todas. A través de su cuenta de Instagram, se robó todas las miradas con una increíble producción de fotos y dio cátedra de estilo y belleza.

A diferencia de su hermana, Katherin Giraldo ha dedicado toda su vida a los negocios y a su carrera de modelo, teniendo en cuenta que no cuenta con el talento de la Bichota. A sus 28 años, la joven modelo no tiene una buena relación con Karol G, teniendo en cuenta que desde hace dos años que no se hablan. En una entrevista, la empresaria e influencer admitió que con su padre tenía un buen vínculo, pero todo cambió tras el fallecimiento de su madre, hace ocho años atrás. La joven afirmó, que todo cambió y perdió todo tipo de comunicación.

Katherin Giraldo, hermana de Karol G. Fuente Instagram @katheringiraldo19

La media hermana de Karol G es una destacada empresaria donde tiene su propia línea de ropa interior, como así también su marca de café, el cual es considerado uno de los mejores de Colombia. En las últimas semanas, Katherin Giraldo respondió sobre la posibilidad de abrirse una cuenta en una plataforma de contenido para adultos y aseguró: “Es un tema que respeto mucho, pero no está en mis planes por ahora y no quiero hacerlo. Me gusta más destacarme por otras cosas que requieren trabajo”.

La producción de fotos de Katherin Giraldo que marcó tendencia

Por otro lado, en su cuenta de Instagram donde tiene más de 143 mil seguidores, Katherin Giraldo demostró porqué es una de las mujeres más hermosas de todas y dio cátedra de estilo y modelaje con una producción de tofos que dejó a todos sin palabras. La hermana de Karol G posó con uno de sus conjuntos donde presumió sus curvas y enamoró a todos.

La producción de fotos de la hermana de Karol G. Fuente Instagram @katheringiraldo19

Katherin Giraldo compartió dos historias que dejaron sin palabras a todos sus fanáticos y es que la joven empresaria y modelo de 28 años presumió todos sus dotes de modelo y lució una campera de jean con unas botas de cuero con la que impuso su estilo y marcó tendencia. La hermana de Karol G, confirma así que es una de las mujeres más hermosas de todas.

La hermana de Karol G y su producción que marcó tendencia. Fuente Instagram @katheringiraldo19

