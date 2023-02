La hermana de Karol G se suma a la tendencia de los bikinis verde petróleo

Karol G es una de las artistas latinoamericanas que más furor causa en las redes sociales. Tiene más de 58,6 millones de seguidores en Instagram, plataforma que elige para subir imágenes de sus viajes, shows, sesiones fotográficas y de su impactante hermosura y figura.

Karol G posando. Fuente: Instagram @karolg

Las publicaciones que realiza se llenan de likes y los comentarios, que no son pocos, son de los más variados aunque predominan los halagos a la artista colombiana. En los últimos días, Karol G posteó fotografías en el marco de la promoción de su nuevo sencillo “X si volvemos” y el comentario de un usuario con críticas al cuerpo de la “Bichota” la hizo detenerse en él y esgrimir una respuesta.

La respuesta de Karol G. Fuente: Captura de Instagram @karolg

“No se trata de si me favorece o no el cuerpo porque pues, es mi cuerpo y es así”, fue una de las frases más contundentes que la artista paisa utilizó. La exposición en las redes y los comentarios desafortunados parecen estar a la orden del día en el mundo virtual y claro, las grandes figuras no están exentas a estas situaciones.

El posteo de la hermana de Karol G en Instagram

A Katherin Giraldo parece que su hermana no le dijo “Cuida'o con lo que sube pa'l story” y es por ello que a través de la plataforma Instagram volvió a subir la temperatura de las pantallas. Recientemente compartió dos breves videos en donde ostenta su estilizado cuerpo y deja al descubierto sus curvas.

En las imágenes, la hermana de Karol G se sumó a la tendencia de los bikinis verde petróleo, prenda que eligió para lucirse y demostrar que no la pasa nada mal. Nuevamente, su look se destaca y se mantiene en línea con lo que la moda va imponiendo en todo el mundo.

