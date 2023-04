Sólo para intensos: la genial película en Netflix que ya es un éxito global y está basada en un famoso libro

Ha llegado un fin de semana más y con él una nueva oportunidad de adentrarte en la ficción a través del cine, pero la oferta de contenido en plataformas como Netflix es como las arterias de un cuerpo humano, pues unos caminos se conectan de manera directa con semejantes, lo cual convierte al mundo del streaming en un espacio digno de navegar durante horas y horas, pero para ahorrarte un poco de tiempo, a continuación te hacemos la recomendación de un largometraje que sin duda podría emocionarte, sobre todo si eres fan de las historias que forman parte de extensas y exitosas sagas literarias, así como de cine.

Se trata de una cinta que apenas arribó a las listas de reproducción de la empresa con logo rojo el pasado 14 de abril, se trata de “The Last Kingdom: Seven Kings Must Die” o por su título en español “Siete reyes deben morir”, un largometraje derivado de la serie “The Last Kingdom”, misma que resulta una versión adaptada de los tres libros restantes de la saga literaria de Cornwell, el cual, a un par de días de su llega a Netflix ya se ha colado en la lista de lo más visto.

Se trata de una cinta dirigida por Edward Bazalgette, misma que cuenta con un guión escrito por Martha Hillier y producida por Nigel Marchant, Gareth Neame y Mat Chaplin. Basado en The Saxon Stories de Bernard Cornwell, sigue a Uhtred de Bebbanburg y su búsqueda para unir Inglaterra.

Los actores que dan vida a esta producción son Alexander Dreymon como “Uhtred de Bebbanburg”, Mark Rowley como “Finan”, Arnas Fedaravicius como “Sihtric”, Rod Hallet como “Constantin”, Harry Gilby como “Aethelstan”, Laurie Davidson como "Ingilmundr”, Ross Anderson como “Domnal”, James Northcote como “Aldhelm” y Cavan Clerkin como “el padre Pyrlig”.

¿De qué trata la cinta?

En este largometraje veremos al icónico actor Alexander Dreymon en su electrizante actuación como Uhtred de Bebbanburg, la cual ha desarrollado durante casi una década, pero su tiempo en el papel está llegando a su fin con la entrega de esta cinta.

El capítulo final de esta historia nos muestra a los medios hermanos Aethelstan (Harry Gilby) y Aelfweard (Ewan Horrocks) luchando por el trono, ya que el sueño de una Inglaterra unida está más cerca de la realidad que nunca. Debido a su compleja personalidad, Uhtred se verá envuelto en la agitación y sus acciones bien podrían decidir el destino de la tierra, ya que aún más invasores vikingos comienzan a jugar por el poder y el territorio.

“Siete reyes deben morir” representa además el regreso de varios miembros del elenco de "The Last Kingdom", mientras que también agrega nuevas caras a la familia, incluida Elaine Cassidy (The Wonder) como Queen Eadgifu.

