La gira de RBD abraza las diferencias entre ellos y se perdonan para cantar juntos

Dulce María considera que el furor que provocó la novela “Rebelde” se debió a que eran seis jóvenes totalmente distintos entre sí, hablando de problemáticas sociales, y en las que profundizaban en los conciertos, de ahí que tantos jóvenes se identificaban, y siente que eso hace falta ahora.

“Obviamente la novela llegó a muchos países y tenía temáticas actuales y mensajes positivos, y todos los personajes dentro de sus defectos, errores o diferencias, tenían algo que los unía… Y siento que aunque todos tengamos vidas, carreras, prioridades, sueños e ideales diferentes, hay algo más fuerte que nos une, y pese a tanta gente que nos ha querido separar, ha ganado el amor y el cariño”, detalló la cantante.

Para la también actriz, este reencuentro representa perdón, aceptar sus diferencias y abrazarlas: “Creo que ese es un mensaje que hace falta en el mundo, porque hay tantas cosas tan densas, que siento que algo que también caracterizó a RBD, sobre todo en los shows, es hablar de esas problemáticas y de lo que sentíamos”, afirmó.

Aún así está sorprendida por lograr seis conciertos sold out en el Foro Sol, y dar 60 conciertos en sólo cuatro meses, esto en medio de su mayor logro y reto: su bebé de dos años, ya que ser mamá es muy demandante, pero espera encontrar la manera de equilibrar todo.

“Claro que sigo sintiendo ese miedo, seguí mi carrera como solista un buen rato, pero de una forma muy diferente y tenía bastante tiempo de no estar en una gira tan larga… Será un momento inolvidable, lleno de emociones. Sólo espero que la bebé me deje dormir, porque si no, no sé qué haré para tener energía -risas-, antes me echaba una bebida energizante, ahora ni de broma lo hago”, contó.