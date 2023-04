J-Hope de BTS se despide por última vez del ARMY, esto fue lo que les pidió antes de irse al ejército

J-Hope de BTS debutó como solista el año pasado con "Jack in the box", también tuvo su propio documental en Disney Plus y una presentación en el festival Lolapalloza, pues eran sus últimos proyectos antes de despedirse de sus fans. De acuerdo con medios coreanos, se irá el 18 de abril.

Siguiendo a su compañero Jin, el rapero y bailarín se convertirá en un soldado activo en el ejército, y dentro de unos días comenzará su entrenamiento básico militar de un mes. De acuerdo con medios coreanos, la agencia HYBE ha pedido que no vayan a la base para evitar aglomeraciones.

J-Hope de BTS se ausentará por casi dos años y es que el idol comenzará finalmente su servicio militar, dejando al grupo con solo 5 integrantes. El idol ya había dado señales de su partida al raparse el cabello, aunque tuvo la oportunidad de convivir con sus compañeros y fans por última vez.

Te puede interesar: V de BTS muestra su buena relación con BLACKPINK al posar junto a Lisa

J-Hope de BTS les pide un último favor a sus fans antes de irse al ejército

A través de la plataforma de Weverse, J-Hope de BTS realizó una transmisión en vivo para despedirse del ARMY antes de irse al ejército, pues era una promesa que había realizado el idol. El rapero se reunió con Jungkook y V, quienes cantaron en el karaoke en su departamento.

El mensaje que le dio al ARMY fue que se mantengan saludables y se volverán a ver hasta el 2025, les pidió no llorar y les hizo una última petición:

Espero que no me olviden... no se olviden de Hobi, por favor, apoyen a los miembros

Antes de romper en llanto, J-Hope decidió terminar la transmisión en vivo, sus fans compartieron varios mensajes de despedida y apoyo en redes sociales. Se espera que BTS comparta la tradicional foto del grupo tocando la cabeza del idol, una tradición del K-Pop antes de que un famoso se enliste en su base.