Elizabeth Hurley muestra cómo lucir increíble en un bañador blanco a los 57 años

Elizabeth Hurley es una de las celebridades internacionales que deja claro que la edad es sólo un número, pues la guapa británica causa furor con sus looks de playa o alberca, y muestra cómo lucir increíble en bañador blanco a sus 57 años, confirmando que las mujeres maduras pueden crear outfits modernos al combinar los conjuntos de dos piezas con coloridos accesorios, como los vestidos y kimonos.

Conocida también como Liz Hurley, la originaria de Reino Unido ha conservado la figura y estilo que la caracterizó desde los años 90, cuando ganó fama por ser la novia del actor Hugh Grant y llamó la atención de los medios de todo el mundo al acompañarlo al estreno de la película "Cuatro bodas y un funeral", luciendo un impactante vestido negro de la firma Versace con el que se convirtió en un ícono.

Elizabeth Hurley se luce en bañador blanco

La también empresaria y diseñadora cuenta con una marca de ropa para playa, de la que también es su modelo, y es así que es su cuenta oficial de Instagram, donde la siguen 2.6 millones de fans, deja ver una gran cantidad de fotografías en las que posa con atuendos muy chic, como los trajes de baño de dos piezas en color blanco con los que causa furor y conquista, recibiendo miles de "likes".

"Saludos melocotones desde las exquisitas Maldivas Melissa, vestido Monique y camiseta de playa - todo @elizabethhurleybeach", escribió Hurley para acompañar una instantánea que publicó este miércoles, en la que se le puede ver disfrutando del mar y una tarde soleada, presumiendo su curvilínea y esbelta silueta en un coqueto bañador blanco que llevó de forma perfecta con un vestido de playa de tono durazno.

La actriz, que ganó popularidad con cintas como "Al diablo con el diablo" junto al galardonado actor Brendan Fraser, se ha convertido en un referente de estilo para los días de playa, pues Elizabeth muestra cómo lucir increíble en un bañador blanco a sus 57 años, combinando los conjuntos con prendas vaporosas que le dan un toque de color a sus outfits.

Hurley, de 57 años, volvió a confirmar que es una de las celebridades que posee espectacular figura, pues con las imágenes en las que presume su silueta en trajes de baño de dos piezas confirma que la edad no es impedimento para dejarse ver en reveladores looks, desafiando las reglas de moda que han impuesto algunos diseñadores como Carolina Herrera, quien causó polémica al asegurar que después de los 40 las mujeres sólo deberían usar bañadores enteros.

Elizabeth Jane Hurley, nombre real de la británica, es una de las actrices y modelos más reconocidas a nivel internacional, destacando con su participación en una gran cantidad de producciones como: "Austin Powers: International Man of Mystery" y "Al diablo con el diablo", y las series "The Royals" y "Marvel's Runaways". Ahora, también se consolida como diseñadora con sus looks de playa y la marca de moda que lleva su nombre.

