Banda MS y Fuerza Regida tienen la canción para los que quieren volver con su ex, así suena “Mentira no es”

Afrontar la verdad es difícil y eso lo sabe Banda MS de Sergio Lizárraga, quien junto a la agrupación Fuerza Regida ofrecen una canción para todos aquellos que aceptan algo que casi siempre es juzgado por la sociedad, los músicos lanzaron “Mentira no es”, la canción para todos a los que no le importa reconocer que quieren volver con su ex.

“Mentira no es” ya está disponible en todas las plataformas digitales y en YouTube, desde el canal de Fuerza Regida se encuentra el video oficial sumando reproducciones, en las imágenes se aprecian a las estrellas gruperas en lo que parece una sesión en vivo, pasan un rato agradable con copas y mucha música.

En esta ocasión se aprecian mayormente las voces de Alan Ramírez (Banda MS) y Jesús Ortiz (Fuerza Regida) mientras que Walo Silvas (Banda MS) aparece en algunos de los coros. Esta modalidad fue aplaudida por los seguidores que tomaron de la mejor manera la decisión para la interpretación.

La letra es la que causa controversia, pues abunda en una persona que tiene la esperanza de recibir una llamada o la señal de la persona con la que estaba en un romance, esto con la intención de regresar. Hay que destacar que con esta mezcla la banda originaria de Mazatlán, Sinaloa incursiona en un sonido fresco más cercano a lo que se escucha hoy por los jóvenes.

“Yo soy de los pocos que aceptan que quieren volver con su ex. Están listos??”, escribieron desde una de las publicaciones de Banda MS.



Parte del tema de Banda MS y Fuerza Regida

“Tú puedes decirles

Que estoy a tus pies

Llénate la boca, siéntete orgullosa

Que yo te rogué

No quiero perder el amor de mi vida

Si no eres tú, ¿quién? Y mentira no es

Yo sigo esperando

Interrumpa mi peda

Algún mensaje tuyo Sonrió pa’ la foto

Pero estoy dolido

Por Dios te lo juro Y es que hay un problema

Que nos tiene lejos

Y se llama orgullo Y mentira no es

Yo soy de los pocos

Que aceptan que quieren

Volver con su ex”, dice parte de la canción

Hay que recordar que este año Banda MS también lanzará un esperado dueto junto al americano Ice Cube y que verá la luz hasta el 5 de mayo, la melodía lleva por nombre “¿Cuáles fronteras?” y también tendrá un video oficial el cual ya grabaron desde hace varias semanas y tiene como locación un espacio desértico.

“Tuvimos la fortuna de ir y visitarlo el día de ayer, tener una plática con él , lo comentamos, creo que sabíamos la calidad del artista, la calidad del cantante, la calidad del actor, pero la calidad de persona, la calidad de ser humano que tiene Ice Cube es increíble, nos llevamos una grata sorpresa“, comentó Walo Silvas cuando se anunció la colaboración.

