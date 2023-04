Aleida Núñez presumió su six pack con engomado pantalón y top

La cantante, actriz y modelo Aleida Núñez no solo se ha destacado en la televisión sino que es considerada como una gran influencer de la moda. Su paso por del reality “La Casa de Los Famosos” también dejó al descubierto esta faceta por lo que cada día se impone más como una referente para quienes buscan verse siempre bien.

Aleida Núñez posando. Fuente: Instagram @aleidanunez

La artista tiene 42 años, parece haber detenido el tiempo y cada día luce más bella. Aleida Núñez estuvo casada con el empresario argentino Pablo Glogovsky con quien tuvo un hijo. Ahora, se encuentra en pareja con el actor y modelo mexicano Pepe Gámez y, como dejó expreso en algunas entrevistas, está ilusionada con dar junto a él el “sí, quiero”.

Aleida Núñez posando. Fuente: Instagram @aleidanunez

Aleida Núñez tiene más de 4 millones de seguidores en su cuenta de Instagram que aprueban cada una de sus publicaciones. Mientras, ella se encarga de presumir su hermosura en los más diversos outfits que se transforman en tendencia y la hacen ver como toda una celebridad.

El posteo de Aleida Núñez en Instagram

La artista mexicana volvió a lucirse en las plataformas digitales en las últimas horas con una publicación que se llevó todas las miradas. Para esta ocasión, Aleida Núñez utilizó un outfit compuesto por un pantalón y un top engomados, en color negro, acompañados por botas de media caña en rojo y gafas de sol como único accesorio.

Aleida Núñez posando. Fuente: Instagram @aleidanunez

El look de Aleida Núñez no solo ganó los likes de sus seguidores de Instagram, sino que se llevó la admiración al presumir su six pack. “Toda una reina”, “Wow bella”, “Bellísima”, “Guapísima”, “Eres una diosa” y “Cuerpazo y hermosa”, fueron algunos de los halagos que recibió tras semejante publicación.

