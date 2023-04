Netflix: esta película te helará la piel con sus escenas elevadas de tono y dramática historia criminal

Las películas de detectives tienden a tornarse como una cacería sin sentido de los criminales, pero si eres un verdadero fan del suspenso hay una película en Netflix que debes de ver, la cual gracias a su impactante desenlace provocará que no confíes ni en tu propia sombra, ya que muchas veces las personas que aparentan ser las más inocentes, son quienes albergan más instintos asesinos.

"Los cuatro jinetes del apocalipsis" es un filme del 2008, sin embargo no hay que dejarse llevar por su fecha de estreno, ya que el argumento es bastante interesante, puesto que retoma una serie de homicidios que parecen haber sido cometidos por un asesino psicótico, sin embargo, a medida que avanza la historia de descubre que hay otro aspecto que une a todas y cada una de las víctimas.

Con la intención de atrapar al responsable de estos decesos sanguinarios, el detective encargado de investigar el caso sobre el cual versa esta película disponible en Netflix está decidido a meterse en la mente del ignoto, el cual deja una serie de pistas horripilantes, tal y como si quisiera ser descubierto o retará a la autoridad.

En esta película todo puede dar un vuelco inesperado | Foto: Captura de pantalla

Cansado de que los asesinatos sigan atrasando a su comunidad, el protagonista del filme decide poner todo su empeño en esta investigación, descuidando una vez más a su hijo adolescente, quién ya ve como algo rutinario el hecho de que su padre se enfrasque en su trabajo, un error que este policía podría pagar muy caro.

Entre los puntos fuertes de esta película que puedes ver en Netflix, destaca el hecho de que cuenta la historia de los crimenes de una manera similar a "Mentes Criminales", serie de televisión que ha sido ovacionada por la crítica y que pondera el papel de los delincuentes, permitiendo que estos protagonicen su versión de los hechos.

A pesar de ser una película criminal, esta cinta en Netflix también cuenta con escenas del crimen llenas de sangre, mismas que al ser tan gráficas, fácilmente podrían ser encasilladas dentro de los audiovisuales gore. Así que si no eres fan de las cintas repletas de violencia gráfica, indicios de tortura y sangre, lo mejor será que no te arriesgues a ver este filme no apto para cardíacos, el cual, sin duda puede helar la piel de cualquiera.

Una de las joya de esta cinta es la actuación de los protagonistas | Foto: Captura de pantalla

