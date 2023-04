La cajera de Oxxo impone moda con coqueto body

Dua Lupita, Alex Silva o Lupita Cano, mejor conocida como la bella cajera del Oxxo, se ganó el amor de millones de personas en redes sociales y se posicionó como una de las jóvenes del 2022, que en este año no han perdido el rastro y siguen sumando reconocimientos en las plataformas virtuales.

La cajera de una de las sucursales de las tiendas Oxxo, le debe su popularidad al tiempo libre que se hacía entre cliente y cliente, que era cuando aprovechaba para subir contenidos que sin saberlo le comenzó a dar repercusiones hasta llegar al día de hoy a superar la increíble cifra de 422 mil seguidores, desde todos los rincones del mundo.

La cajera de Oxxo posando. Fuente: Instagram

Otra red social donde Lupita Cano es popular es TikTok. Ahí, seguida de cerca por dos millones de seguidores, la cajera de Oxxo, muestra no solo su belleza y atuendos que usa cuando no está con el uniforme rojo de su trabajo, sino que también su talento por la creación de contenidos inéditos. Tambien tiene apariciones en Facebook, cautivando a otros públicos y no dejando pasar la posibilidad de hacerse famosa en donde sea.

Con un coqueto Body, Alex Silva enamoró a sus fieles

Alex Silva, nombre con el que se conoció a la cajera de Oxxo hasta que lo cambiara por Lupita, ha aprovechado los últimos momentos de Instagram para levantar la vara que tenía y dejar claro que no es solo una cajera y que debajo de su uniforme hay una figura que suele ganarse miles de likes y halagaos en los comentarios.

La joven, que nació en Nueva León hace 23 años, usó sus stories de Instagram para dejar boca abierta a sus seguidores. En esta ocasión, la cajera de Oxxo se mostró con un body negro súper abierto que dejó a la vista su parte delantera. Sabiendo lo que generaba, Lupita acercó la cámara y con su rostro cerca hizo caras provocadoras que enloquecen a más de uno.

