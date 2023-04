BTS está de regreso y anuncian su última canción como grupo antes de su servicio militar

¡BTS está de regreso! El grupo surcoreano retomará sus actividades musicales antes de irse al servicio militar. Y es que, además de los debuts en solitario de Jimin y Suga, aún quedan dos integrantes que podrían promocionar en los siguientes meses y se reveló que habrá una nueva canción con los siete chicos.

Desde el 2022 se anunció que BTS se tomaría una pausa temporal, pues se enfocarían en sus actividades como solistas, además de prepararse para enlistarse en el ejército. Jin fue el primero en despedirse y el próximo 18 de abril será turno de J-Hope para decirle adiós a sus fans.

No será hasta el 2025 cuando BTS termine su servicio obligatorio y vuelvan a reencontrarse, pero aún pasará un tiempo antes de que finalmente vuelvan a cantar como grupo. Sin embargo, antes de despedirse por completo, le darán al ARMY una última canción.

BTS regresa con nueva canción y emociona al ARMY con su último regreso

A través de los medios coreanos se informó que BTS tenía una sorpresa para sus fans, y es que el grupo fue elegido para ser parte de la banda sonora de una nueva serie animada junto a grupos como Le Sserafim. "Bastions" sigue la historia de un grupo de superhéroes y el tráiler ya se estrenó.

En el video se reveló un adelanto de la nueva canción de BTS, aunque aún no se ha revelado el nombre, se espera que la serie se estrene el 14 de abril, aunque el soundtrack podría tardar en lanzarse de manera oficial. Las fans hicieron tendencia en redes sociales, pues se emocionaron de volver a escuchar a los siete integrantes juntos otra vez.

Esta será la primera canción de BTS en ser lanzada desde hace casi un año con "Yet to come" de su álbum. Se desconoce si habrá algún disco o promoción especial con el grupo para la serie.