FOTOS: Maya Nazor usa los pantalones pinstripe en tendencia para días de lluvia

La primavera sigue su curso y el Sol no da tregua con sus potentes rayos, por lo que usar unos pantalones cómodos, pero con estilo, es algo que no podemos dejar pasar si andamos en la calle o en la casa realizando las actividades diarias. Y una de las influencers más top del momento como es Maya Nazor nos demuestra que los pantalones pinstripe son la mejor opción para esta temporada de lluvias.

Durante el 2022 los pantalones pinstripe aparecieron con fuerza en el panorama y este año 2023 no podemos dejar de tener un par en el guardarropa. Esto lo sabe la influencer Maya Nazor, que hace unos días compartió una serie de fotografías portando este estilo de prenda, muy cómoda, y en un color vino oscuro, tipo cuero, y abiertos de la base. Los pantalones pinstripe hacen que tu cintura luzca breve y sea cómodo al agacharte y por lo largo de su acabado hacen que ganes unos centímetros de altura, ante los ojos de todos.

Los pantalones pinstripe vienen en muchos colores. Foto: Instagram @nazormaya

Maya Nazor dio cátedra de estilo en su Instagram

Para dar más estilo a esta prenda, Maya Nazor sumó una t-shirt white con un estampado juvenil con unas letras que forman la palabra “love” y “lies” (amor y mentiras) y unos tenis blancos de suela alta, ideales para las personas bajitas que buscan lucir más altas. Para el make up, la ex de Santa Fe Klan se lució con un rubor cargado en los tonos marfil y un poco rosados oscuros en las mejillas y un labial, en el mismo tono. Este efecto ayudó a dar más volumen a los labios y pómulos.

Maya Nazor es popular por su estilo al vestir. Foto: Instagram @nazormaya

En otras fotos en su perfil oficial de Instagram, Maya Nazor mostró tres prendas de playa que se están usando esta temporada y son las tendencias a seguir durante la primavera del 2023. Una de ellas es el polémico estilo de toalla, que da comodidad por lo afelpado de la ropa y la comodidad que deja sentir al portarlas cuando el clima es frío, pero el Sol pega con fuerza. Otra es el clásico look felino que no puede faltar en esa sección de bañadores que se tienen en el guardarropa y para rematar, los colores fluorescentes en trajes de baño, no pueden faltar esta temporada.

FOTOS de Maya Nazor en la ropa de playa más top del momento

Las prendas tipo toalla están de moda. Foto: Instagram @nazormaya

El bañador con acabado felino siguen en tendencia esta temporada. Foto: Instagram @nazormaya

Los colores fluorescentes no pueden faltar en el guardarropa. Foto: Instagram @nazormaya

