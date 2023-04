Julián Figueroa: Ellos son todos los hermanos que tuvo el hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian

La muerte sorpresiva de Julián Figueroa dejó tristeza en los corazones de sus familiares especialmente en su madre Maribel Guardia y en sus hermanos quienes ahora lloran la partida de su ser querido, el joven falleció a los 28 años en su casa en la Ciudad de México después de sufrir un infarto.

Julián también fue hijo de Joan Sebastián, una de las estrellas más importantes del regional mexicano, quien también murió el 13 de julio del 2015 víctima de cáncer, pero quien le brindó al joven siete hermanos con quien jugar y convivir, ya que con algunos tuvo buena relación, pues por parte de su madre fue hijo único.

El cantante es el primer hijo de Joan Sebastian y quien lleva el nombre de su padre; José Manuel Figueroa. La estrella nació de la relación del famoso con Teresa González. En el funeral de Julián fue uno de los primeros que habló sobre el estado de Maribel Guardia, una de las cosas que mencionó es que la veía fuerte.

El segundo hijo de Joan Sebastián con Teresa fue Juan Sebastián Figueroa. Con 32 años falleció el 12 de junio de 2010 debido a un enfrentamiento violento que se suscitó al salir del bar de un hotel, esta fue la primera pérdida familiar que vivió el conocido como “rey del jaripeo” quien lloró la partida de su hijo.

También del amor que tuvo el cantante con Teresa González, llegó Trigo quien trabajó en el equipo de seguridad de su padre, al estar cumpliendo sus labores el joven no permitió que una multitud se acercara a su padre, pero no contaba con que uno de los asistentes tenía una pistola y le disparó en la cabeza, se dice que murió en brazos de Joan Sebastian.

Después de que nació Julián, llegó Zarelea Figueroa, quien es la primera hija que tuvo Joan Sebastián en su relación con María del Carmen Ocampo. La joven heredó la bella voz de su padre, en 2017 lanzó un EP titulado “Recuérdame bonito”. En sus redes sociales despidió a su hermano con un bello mensaje.

"Julián, no se si exista otra vida, a nosotros por creencias que nos inculcó papá, nos gusta pensar que así es, qué hay algo más después de ésta… No lo sé hermanito, de lo que si estoy segura, es de que a ti esta vida te quedó chica, la pureza de tu alma, la grandeza de tu espíritu ya no encajaban con este mundo loco. Llego tu hora hermanito, llego tu hora de brillar en la eternidad como la hermosa estrella que eres"