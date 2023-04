Ana Bárbara se despide de su excuñado Julián Figueroa, lo llama “mi niño” y agradece su lealtad

Varias estrellas del espectáculo y la música quedaron conmocionadas con la noticia de la muerte de Julián Figueroa, un joven de 28 años que además de su talento era popular por ser hijo de Joan Sebastian y Maribel Guardia, el fallecimiento fue debido a un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular, según reveló su madre.

Quien utilizó sus redes sociales para escribir un emotivo mensaje de aliento para los familiares y amigos de Julián fue Ana Bárbara, quien además de un gran escrito, también subió algunas fotografías y videos en los que compartió micrófonos con su excuñado, pues cabe recordar la “Reina grupera” fue pareja de José Manuel Figueroa, hermano de Julián.

“Mi niño querido, mi niño mimado las palabras no bastan así que pondré en contexto nuestra última conversación de la semana pasada la que además guardaré para siempre en lo más profundo de mi ser”, escribió Ana Bárbara, quien seguido recordó el mensaje que recibió del ahora fallecido.

“Este 1ro de abril textualmente me escribiste: ‘Soñé con mi papá y contigo ayer, Que tenía un concierto y estaban ustedes dos apoyándome y que después los 3 componíamos una canción, Te mando un fuerte abrazo querida Ana’. Te contesté ‘wow, mi amor yo te he pensado tanto, y entre muchas otras cosas te hablé del cariño inmenso hacia ti, tu padre y a tu madre (te abrazo mi Maribel amada amiga de mi alma) y la bendita herencia que tienes y lo valiente que eras trabajando en ti cada día, te dije te adoro, además de que he creído en tu Talento, en que ERES UN GRAN ARTISTA Y que en este plano contabas conmigo igual que con tu padre desde el cielo, cerré diciéndote que era una BENDICIÓN TENERTE”, mencionó la famosa.