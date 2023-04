"Sin chamba, sin sueldo y sin posibilidades": Pati Chapoy revela cómo Emilio Azcárraga Milmo la despidió de Televisa

Pati Chapoy es una de las figuras más importantes en el periodismo de espectáculos en México, pues su carrera se remonta a la década de 1960 cuando participó en la producción del programa de Raúl Velasco "México, magia y encuentro", más tarde hizo suyo "Ventaneando" desde 1996, un programa que actualmente continúa al aire, con ella la cabeza. Sin embargo, existe una historia detrás del cambio de Televisa a TV Azteca que finalmente, Chapoy decidió contar para las cámaras de Yordi Rosado.

Hace poco, la famosa conductora fue entrevistada por Yordi Rosado, en uno de sus característicos encuentros en los que habla de diversos temas sobre la vida de los famosos, pero no sólo a nivel profesional, sino también de la parte personal y generalmente revelan datos poco conocidos por sus seguidores, en esta ocasión, Chapoy habló de sus primeros pasos en la televisión, al lado de Raúl Velasco.

Pati sigue frente a "Ventaneando". | FOTO: Instagram @chapoypati

Un día, Velasco le pidió que creara un breve segmento relacionado con el mundo del espectáculo, por lo que Chapoy decidió darle vida a "El sabueso, tras los huesos de su artista favorito". Este pequeño proyecto llamó la atención del productor Humberto Navarro, conocido por haber estado al frente de "Chiquilladas" y le ofreció tener un espacio en vivo en el canal 4, se trató del primer noticiero de espectáculos el cual duró siete años debido a su separación de Televisa.

Y a pesar del éxito que tuvo el programa, pues pasó del canal 4 al canal 2, un día el presidente de Grupo Televisa de ese entonces, Emilio "El Tigre" Azcárraga Milmo habló con Pati Chapoy sobre su futuro en la empresa y le dijo: "Tengo que tomar una decisión muy difícil que no tiene que ver con el éxito de tu programa o lo que tú haces, pero necesito cambiar la programación".

Pati Chapoy inició en TV Azteca junto a Raúl Velasco. | FOTO: Especial

Ante esto, la conductora de "Ventaneando" le dijo a Rosado: "Me lo planteó tan bien que yo salí rete contenta sin chamba, sin sueldo y sin posibilidades de nada. Así fue, me fui a mi casa”. Sin embargo, no regresó a su hogar triste, dijo sentirse contenta ya que se lo dijo de una forma muy educada y se lo planteó bastante bien: "Jamás me pasó por la cabeza, jamás, el hecho de que me había corrido" y decidió tomar unas vacaciones con sus hijos, quienes en ese entonces eran niños.

Finalmente, refirió que debido a la buena relación que tenía con Ricardo Salinas Pliego, el fundador y presidente de Grupo Salinas, fue como la sumó a su equipo como asesora cuando obtuvo la concesión de Imevisión, ahora TV Azteca, lo cual le abrió una nueva posibilidad de hacer carrera en televisión, pues más tarde iniciarían las transmisiones de "Ventaneando".

