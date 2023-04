Mariazel: esta fue la tragedia que marcó la vida de la bella conductora

Actualmente, Mariazel es una de las personalidades más queridas y exitosas de toda la farándula en México, sin embargo, antes de alcanzar la fama tuvo que pasar por una fuerte experiencia que la dejó marcada de por vida pues la conductora tuvo un intenso y cercano encuentro con la muerte del que muy pocos saben.

La querida “hermana disfuncional” casi no acostumbra a hablar de este trágico suceso que marcó su vida, no obstante, ha referido que estos hechos ocurrieron cuando tenía alrededor de 23 o 24 años de edad y todavía trabaja para TV Azteca, empresa en la que se formó artísticamente, no obstante, señala que ha reconstruido toda esta historia con relatos de sus seres queridos pues menciona que este momento fue tan traumático que pareciera que “lo vivió en otra vida”.

Mariazel quedó marcada de por vida tras este oscuro episodio. Foto: IG: mariazelzel

De acuerdo con lo relatado por Mariazel, todo ocurrió a plena luz del día en las calles aledañas a las instalaciones de TV Azteca e iba saliendo de dicha empresa para trasladarse a un salón de belleza con la intención de ponerse unas extensiones, sin embargo, fue interceptada por dos sujetos y en un principio pensó que solo se trataba de un asalto, no obstante, intentaron llevársela, pero ella se defendió con todas sus fuerzas, desafortunadamente, uno de los sujetos estaba armado y en el forcejeo se le escapó un tiro, el cual, impactó en la barbilla de la también actriz nacida en Barcelona, España.

“Escuché el balazo”, asegura Mariazel

Tras el disparo, los delincuentes salieron corriendo y Mariazel quedó en pie y todavía intentó recoger sus pertenencias, no obstante, al tocarse la cabeza descubrió que la bala se quedó alojada detrás de su oreja, fue ahí cuando empezó a pedir ayuda y señala que, afortunadamente, un hombre que, casualmente se llamaba Ángel la ayudó y además de pedir una ambulancia, le avisó a los familiares de la actriz lo sucedido y en cuanto el padre de la conductora llegó al hospital el amable hombre se fue.

Mariazel no recuerda con claridad todo lo que ocurrió aquella trágica mañana en la que fue víctima de la delincuencia. Foto: IG: mariazelzel

“Escuché el balazo, olía a pólvora pero seguía consciente, eso fue a las 11, a plena luz del día, recogí mis cosas y cuando me siento atrás de la oreja siento la punta de la bala, empiezo a pedir ayuda, se para un señor y me agarra como si yo fuera su hija y se llamaba Ángel, me empieza a hablar y se hace cargo de toda la situación, me ayudó a hablarle a mi papá y dijo ya llévenla, me llevaron en la patrulla porque no llegó la ambulancia y él dijo ‘yo me voy con ella’, se hizo responsable y hasta que me dejó en la camilla con mi papá se fue”, contó Mariazel sumamente conmovida durante una entrevista con Mara Patricia Castañeda.

Mariazel logró superar ese oscuro momento de su vida. Foto: IG: mariazelzel

Cabe mencionar que, Mariazel no ha ofrecido detalles de cómo fue su recuperación, pero lo que sí ha mencionado es que este hecho la obligó a regresar temporalmente a Barcelona, pero un tiempo después regresó a México donde en los años siguientes la vida la premio convirtiéndola en una de las máximas figuras de la farándula y como se mencionó antes, casi no acostumbra a recordar este trágico momento de su vida.

