Donna D'Errico deja boquiabiertos a sus fans con un diminuto bikini rojo desde la playa

Donna D'Errico, actriz conocida por su papel en la popular serie de televisión Baywatch, ha sorprendido a sus fans en Instagram al compartir una foto muy atrevida para celebrar su cumpleaños 55, el cual fue el pasado 30 de marzo. Como era de esperarse, su publicación fue todo un éxito, recibió miles de me gusta y comentarios deseándole feliz cumpleaños y halagos.

Todo lo que sube se vuelve viral. Foto: @donnaderrico

Hace unos meses D'Errico anunció que se había creado una cuenta en OnlyFans, una plataforma libre de "censura, intimidación y haters". La actriz dejó claro lo que sus suscriptores podrían esperar de su página: modelaje en bikini y lencería, tomas editoriales de revistas, fotos y vídeos nuevos y vintage, y cualquier otra cosa que decida publicar. Sin embargo, también dejó claro lo que no mostraría en su página: "Mi hoo-ha".

Donna D'Errico lució espectacular

Para la postal, la actriz se despojó de su bañador rojo inspirado en "Baywatch", que estaba hasta la altura de sus caderas. En la parte superior, llevaba una camiseta de tirantes blanca que se levantó para dejar al descubierto un poco de busto. Donna tuvo cuidado de mostrar algo que la plataforma censure. Para rematar, lució un maquillaje completo y un labial nude.

Recibió miles de halagos. Foto: @donnaderrico.

En el pie de foto, Donna escribió: "Poniendo un poco de pastel en mi cumpleaños porque dije que lo haría, porque me apetece y porque ¿por qué no? Los quiero a todos". Añadió tres emojis de corazones rojos y el hashtag "link in bio" en referencia a su página de contenido exclusivo.

Ha tenido una carrera larga y exitosa

Donna D'Errico, quien ha trabajado en series de televisión como 'Baywatch', 'CSI' y 'That '70s Show', ha cumplido 55 años y ha demostrado que sigue siendo tan sexy y atrevida como siempre. Los fans de la actriz no han dejado de elogiar su belleza, destacando lo impresionante que luce a su edad. Sin duda, la estrella ha dejado a más de uno con la boca abierta con su atrevida foto.

Su popularidad repuntó el año pasado. Foto: @donnaderrico.

